Christian Lindner will die Beziehungen zwischen der EU und Russland verbessern. Dafür fordert der FDP-Chef nun ein Einlenken der EU bei der Krim und ein Ende der Sanktionen - auch ohne Frieden in der Ostukraine.

Die Regierung in Moskau hat die neuen europäischen Sanktionen gegen Russland als Verstoß gegen internationales Recht und politisch motiviert kritisiert. Auslöser der zusätzlichen Strafmaßnahmen war die Lieferung von Siemens-Turbinen auf die von Russland annektierte ukrainische Halbinsel Krim. "Die Einmischung in einen Disput zwischen zwei Unternehmen ist eine unmittelbare Verletzung der internationalen Rechtsnormen", erklärte das russische Energieministerium am Samstag. Es gebe keinen Zweifel, ...

