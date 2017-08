Der Chef der linksextremen Partei "Das unbeugsame Frankreich", Jean-Luc Mélenchon, ist urlaubsreif. Eigentlich wollte er jetzt Ferien machen, doch für den 9. August ist eine Parlamentssitzung angesetzt. Unerträglich, findet er.

Lenin sagte den Deutschen nach, vor der Revolution würden sie sogar noch eine Bahnsteigkarte lösen. Was hätte er wohl von einem Revolutionär gehalten, der um Urlaub bettelt? Das macht gerade Jean-Luc Mélenchon, Führer der linksextremen Partei "Das unbeugsame Frankreich". Die "Revolution mithilfe der Urnen" hat er während der Wahlen in Frankreich im Frühsommer ausgerufen. Doch schon nach zwei Monaten wird ihm die Arbeit im Parlament zu viel: "Sie sind am Strand? Haben Sie ein Glück, ich muss gleich wieder in die Sitzung!", beklagte er sich im Juli in seinem Youtube-Channel. "Bis ein Uhr morgens ging die Nachtsitzung, und um neun Uhr geht es schon wieder weiter!" ließ er die Franzosen an seinem harten Leben ...

