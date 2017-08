Ethereum ist nach Bitcoin die zweitgrößte Digitalwährung. Mit der dezentralen Organisation von Zahlungen wollen ihre Schaffer eine ganz neue Unternehmenswelt schaffen. Doch das ist schwieriger als gedacht.

Mittweida ist eine Kleinstadt in Sachsen, 18 Kilometer nördlich von Chemnitz und ziemlich weit entfernt vom Silicon Valley in Kalifornien. Am historischen Markt Mittweidas sitzt die kleine Firma Slock.it mit gut einem Dutzend Mitarbeitern, gegründet von den Brüdern Simon und Christoph Jentzsch. Sie hat eine Schlüsselrolle gespielt bei der Entwicklung eines Projekts, das noch aufregender ist als die viel diskutierten Bitcoins: Ethereum.

Denn bei Bitcoins geht es lediglich um Geldzahlungen. Bei Ethereum geht es darum, eine ganz neue Unternehmenswelt zu schaffen. Harte Bitcoin-Fans träumen von einer Welt ohne Banken und Zentralbanken. Harte Ethereum-Fans träumen von einer Welt ohne Firmenchefs.

Beide Systeme beruhen auf der Technik der Blockchain, die eine dezentrale Buchhaltung per Software ermöglicht, in die sich jeder einklinken kann. Und beide Systeme könnten auch sehr pragmatisch für Unternehmen genutzt werden, die die weitgehenden Visionen ihrer Erfinder nicht teilen.

Begonnen hat alles 2013. Der damals 19-jährige, in Russland geborene und in Toronto aufgewachsene Vitalik Buterin schlug vor, die Bitcoins um eine Software zu erweitern, mit der sich relativ einfach automatische Abläufe programmieren lassen. Ein Beispiel: Zahlungen, die unter bestimmten Bedingungen von allein in Gang gesetzt werden. Diese Anwendungen sind inzwischen als Smart Contracts bekannt.

Weil er die Bitcoin-Gemeinde nicht für den Vorschlag gewinnen konnte, beschloss Buterin, ein eigenes Projekt zu entwickeln. Zusammen mit drei Partnern gründet er im darauffolgenden Jahr Ehterum. Als Anwendungsbeispiele nennt er schon damals: die Ausgabe eigener Währungen, in Fachgebieten auch Initial Coin Offering (ICO) genannt. Einsatzgebiete für solche Währungen seien unter anderem die Finanzierung neuer Projekte, dezentrale Börsen, die Versicherung von Ernten, elektronische Geldbörsen mit eingebauten Limits für die Abhebung, dezentrale Informationsspeicher - und dezentrale autonome Organisationen. Letztere wurden später unter der Abkürzung DAO bekannt. Im Grunde hatte Buterin, der auf jeder Konferenz mit seiner schlaksigen Figur, seinen weißen T-Shirts und seinen komplizierten Schachtelsätzen auffällt, schon ziemlich genau vorausgesehen, wohin sich Ethereum entwickeln würde.

In der Gründungsphase kauften Buterins Anhänger sich Ether, die neue Währung von Ethereum. Sie bezahlten mit Bitcoins. Die beiden Währungen funktionieren ähnlich, nur dass Ether auf der Ethereum-Plattform läuft, die die einfache Einrichtung von Smart Contracts ermöglicht. Heute sind Ether mit einer Marktkapitalisierung von gut 20 Milliarden Dollar die zweitgrößte virtuelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...