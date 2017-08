Drei Milliarden Euro hat das Land Griechenland jüngst am Kapitalmarkt aufgenommen (WKN: A19MEC). Die Staatsanleihe wurde mit einem Zinssatz von 4,375 Prozent per anno begeben. Der Zinslauf startete am 01.08.2017 und die Rückzahlung soll am 01.08.2022 erfolgen. Gehandelt werden kann die Anleihe ab einer Mindeststückelung von 1.000 Euro nominal. An ...

