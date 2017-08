Die Golfstaaten bereiten sich auf die Zukunft vor - allen voran Saudi-Arabien. Mit seiner "Vision 2030" soll der Staat unabhängig vom Rohstoff Öl werden. Doch die Risiken sind hoch.

Dass die fetten Jahre vorbei sind, hat man auch in Riad realisiert. Saudi-Arabiens Antwort auf den anhaltend niedrigen Ölpreis ist ein Jungspund. Mit einem für saudische Verhältnisse spektakulären Coup entband im Juni der 81-jährige König Salman bin Abd al Aziz al Saud seinen Cousin von der Thronfolge und machte stattdessen "MBS" zum Kronprinzen des Landes. Der 31-Jährige gilt als Lieblingssohn des Königs und rüttelt seit zwei Jahren die Gerontokratie des Staates durch. "Ich komme aus einer anderen Generation, habe andere Träume", sagte er in einem Interview. Das Königreich wird (wie viele Golfstaaten) von einer Senioren-Gang beherrscht. MBS repräsentiert den demographischen wie ökonomischen Wandel, der auf die Öl-Monarchien in den nächsten Jahren zukommt.

Als Verteidigungsminister führt er seit zwei Jahren Krieg im Jemen gegen den Angstgegner Iran.

Als Chef des Wirtschaftsrats hat er das ehrgeizige Reformprojekt "Vision 2030" vorgestellt. Damit soll Saudi-Arabiens Wirtschaft bis 2030 (einmal sprach MBS auch vom Jahr 2020) unabhängig vom Rohstoff Öl werden. Ein überaus ambitioniertes Projekt - denn noch machen die Öl-Einnahmen 70 Prozent des Haushalts aus. Die Wirtschaft wächst mit gerade einmal ein Prozent im Jahr, und die Devisenreserven schrumpfen: Von 737 Milliarden Dollar im April 2014 auf 493 Milliarden im April dieses Jahres.

Wann immer der Ölpreis ein bestimmtes Level erreicht, gehen drüben auf der anderen Seite des Globus die Frackers ans Werk. Die Folge: Der Preis fällt wieder und die OPEC-Länder verlieren an Marktanteilen. So bleiben den OPEC-Ländern im Moment drei Möglichkeiten:

