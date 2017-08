Baierbrunn (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Bei einem Drittel der Menschen mit Diabetes entwickelt sich im Laufe der Jahre ein Nervenschaden - viele von ihnen leiden wegen dieser Neuropathie unter Schmerzen und Empfindungsstörungen. Damit sich die Beschwerden bessern, können Betroffene einiges tun. "Gute Zuckerwerte können das Fortschreiten der Nervenschäden vermindern", betont Diabetologe Dr. Dietrich Tews aus Gelnhausen im Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber". Geplagte sollten sich rasch an den Hausarzt, Diabetologen oder einen Neurologen wenden. Oft kombiniert der Arzt - individuell auf den Patienten abgestimmt - verschiedene Therapien. Die Bandbreite reicht von Medikamenten, Chili-Pflastern mit Capsaicin und Stromimpulsen über Akupunktur bis hin zu Schmerzbewältigungstraining. Der neue "Diabetes Ratgeber" stellt die Behandlungsmöglichkeiten in seiner Titelgeschichte ausführlich vor.



Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.



Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" 8/2017 liegt in den meisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatung an Kunden abgegeben.



OTS: Wort & Bild Verlag - Diabetes Ratgeber newsroom: http://www.presseportal.de/nr/52279 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_52279.rss2



Pressekontakt: Katharina Neff-Neudert Tel. 089 / 744 33 360 Fax 089 / 744 33 459 E-Mail: presse@wortundbildverlag.de www.wortundbildverlag.de