Was ist los mit den deutschen Wählern? Wie kann es sein, dass die Union mit Angela Merkel an der Spitze aktuell in der Wählergunst bei fast 40 Prozent liegt? Nur ein Mangel an Alternativen? Ein fehlendes Sicherheitsversprechen? Oder gar eine Art Stockholmsyndrom?

Der Beitrag Merkel: Nicht schlecht, nur anders gut erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Den vollständigen Artikel lesen ...