Erstmals der der Unterzeichnung neuer US-Sanktionen gegen Russland durch Präsident Donald Trump haben sich die Außenminister der beiden Länder getroffen.

Erstmals der der Unterzeichnung neuer US-Sanktionen gegen Russland durch Präsident Donald Trump haben sich die Außenminister der beiden Länder getroffen. Rex Tillerson und Sergej Lawrow kamen am Sonntag am Rande des Asean-Gipfels in Manila zusammen, lächelten sich zu Beginn des Treffens zu und tauschten Freundlichkeiten aus. Größere Erklärungen gaben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...