VALENCIA (dpa-AFX) - In der venezolanischen Stadt Valencia gibt es offensichtlich einen Militäraufstand und Aufrufe zum Putsch gegen den sozialistischen Staatspräsidenten Nicolás Maduro. Unklar war zunächst, wie viele Soldaten an der Rebellion im Komplex Fuerte Paramacay, 170 Kilometer westlich von Caracas beteiligt waren. Ein führender Vertreter der Sozialistischen Partei, Diosdado Cabello, teilte am Sonntag bei Twitter mit: "Ich unterstütze unsere Streitkräfte gegen diese Attacken von terroristischen Gruppen."

Im Rest des Landes gebe keine Aufstände, betonte Cabello. "Absolute Ruhe bei den anderen Militäreinheiten im Land." Volk und Streitkräfte würden das Vaterland gemeinsam verteidigen.

Maduro wird nach der Entmachtung des Parlaments durch eine "Volksversammlung" und der Absetzung der ihm kritisch gesinnten Generalstaatsanwältin Luisa Ortega der Umbau zu einer Diktatur vorgeworfen. Bei Protesten starben seit April über 120 Menschen. Die Versammlung wird von Dutzenden Staaten nicht anerkannt, die Gewaltenteilung ist faktisch aufgehoben./ir/nr/DP/men

AXC0024 2017-08-06/15:07