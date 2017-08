Der Sicherheitsrat der Uno hat einstimmig für neue Sanktionen gegen Nordkorea gestimmt. Damit reagiert die Uno auf Raktentests des Regimes. Den USA gehen die Maßnahmen allerdings nicht weit genug.

Der Uno-Sicherheitsrat hat wegen der jüngsten Raketentests neue Sanktionen gegen Nordkorea verhängt. Das Gremium entschied am Samstag auf Antrag der USA einstimmig, der Regierung in Pjöngjang die Ausfuhr von Kohle, Eisen, Blei und Fisch zu verbieten. So sollen die Exporteinnahmen von bisher drei Milliarden Dollar jährlich um ein Drittel gekappt werden. US-Präsident Donald Trump begrüßte die Entscheidung. "China und Russland haben mit uns gestimmt", betonte er auf Twitter. Die Uno-Botschafterin der USA, Nikki Haley, sagte, mit dem Beschluss habe man das Problem allerdings noch nicht gelöst. "Weitere Maßnahmen müssen folgen." China warnte Nordkorea vor einer weiteren Eskalation, ermahnte aber auch die USA, zu einer Entspannung beizutragen.

Gegen Nordkorea gibt es wegen der Raketen- und Atomprogramme bereits seit 2006 UN-Sanktionen. Zuletzt erprobte ...

