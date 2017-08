Potsdam (ots) -



Sperrfrist: 06.08.2017 14:00 Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf der Sperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.



Der Brandenburger Spitzenkandidat der CDU, Michael Stübgen, sieht eine schwarz-grüne Koalition im Bund als eine "sehr interessante" Option. Die Grünen hätten eine Entwicklung hinter sich und mit dem Realo-Flügel habe er schon lange ein "gutes bis freundschaftliches Verhältnis".



Ob es zu einem Bündnis kommt, hänge aber stark von den Grünen ab, erklärt Stübgen im Sommerinterview mit dem rbb-Nachrichtenmagazin Brandenburg aktuell: "Sie werden nicht pur ihre Überzeugung durchsetzen können, so wie wir nicht pur unsere Überzeugung durchsetzen können." Eine Bedingung stellt Stübgen, der im Bundestag Elbe-Elster und Teile des Landkreises Oberspreewald-Lausitz vertritt: "Ich würde keinem Koalitionsvertrag zustimmen, der festschreibt, dass die Braunkohle hier einfach per Dekret abgeschaltet wird."



Am wahrscheinlichsten sei allerdings eine Fortführung der Großen Koalition, auch wenn diese Option "keiner will", so Stübgen. Mit der FDP gebe es große Schnittmengen, allerdings sei ab 2009 die Legislaturperiode "nicht besonders gut" gelaufen: "Das waren nicht die besten Erfahrungen."



Das vollständige Interview wird am Sonntag, 6.8., um 19.30 Uhr bei Brandenburg aktuell ausgestrahlt. SPERRFRIST Sonntag, 6.8.2017, 14 Uhr



OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/51580 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_51580.rss2



Pressekontakt: Brandenburg aktuell Chef vom Dienst Tel.: +49 (0)30 979 93-22 410 brandenburg-aktuell@rbb-online.de