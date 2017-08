Und wenn man denkt, schlimmer geht's nicht mehr, kommt irgendwo ein Weil daher. Denken die wirklich, die Leute sind so blöd und glauben das alles?Wenn eine Vorprüfung der Rede durch VW angeblich "normal" ist, warum passiert das dann heute nicht mehr?Wenn Absprachen unter Automobilherstellern "normal" sind, warum gibt es dann Selbstanzeigen?Wenn das Abgasproblem durch einfachste Software-Updates zu beheben sind, warum ist das dann nicht schon vorher so programmiert worden?Und und und ... Weil legte Regierungserklärung erst Volkswagen vor Der niedersächsische Ministerpräsident ließ Aussagen zur Diesel-Affäre vom Autokonzern gegenlesen. Von Beeinflussung will der SPD-Politiker aber nichts wissen. TAGESSPIEGEL.DE

