Am 2. Spieltag in der 2. Liga hat Fürth im eigenen Stadion gegen Bielefeld mit 1:2 verloren. Keanu Staude hatte die Gäste aus NRW in der 38. Minute in Führung gebracht, Fabian Klos konnte in der 42. Minute per Elfmeter erhöhen.

Anschließend machte Bielefeld geschickt dicht, der Anschlusstreffer durch Fürths Nik Omladic in der 72. Minute kam zu spät. Die parallel ausgetragene Partie zwischen dem FC Erzgebirge Aue und Fortuna Düsseldorf endete 0:2.