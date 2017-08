Berlin (ots) - Der US-Handelskonzern Amazon erwägt, auch in das Video-Geschäft mit der Fußball-Bundesliga einzusteigen. "Warum nicht? Unsere Kunden lieben Videoinhalte. Es spricht nichts dagegen, dass wir uns Sportübertragungen in Deutschland widmen", sagte Amazon-Deutschland-Chef Ralf Kleber in einem Interview mit dem "Tagesspiegel" (Montagsausgabe).



