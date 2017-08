Freiburg (ots) - Trotz fehlenden Rückhalts in der Bevölkerung bastelt sich Maduro eine sozialistische Diktatur nach seinem Gusto. Die Opposition wirkt wie paralysiert, weiß angesichts der Rücksichtslosigkeit, mit der die Sozialisten alle Institutionen gleichschalten, keinen Rat mehr. Teile der Opposition werden sich radikalisieren und in den bewaffneten Widerstand gehen. Es wird zu einem Bürgerkrieg kommen. Und es wird eine Massenflucht in die Nachbarländer einsetzen. http://mehr.bz/khs180a



