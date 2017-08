Die Ernteausfälle in der diesjährigen Zwetschgensaison werden zwar sehr hoch sein, aber nicht so extrem wie bisher angenommen: Der Baden-Württembergische Genossenschaftsverband (BWGV) rechnet damit, dass 2017 bis zu 8.000 Tonnen Zwetschgen im Südwesten geerntet und über die genossenschaftlichen Erzeugermärkte in den Verkauf kommen werden. Das bedeutet einen...

