Um die ganzen Auswirkungen der laufenden Bexit-Verhandlungen für die Zukunft des Obst- und Gemüsehandels zu verstehen, ergriff Freshfel die Gelegenheit, an der Vorkonferenz der London Produce Show über den "Zugang zu dem UK jetzt und nach dem Brexit" teilzunehmen. Der Workshop fand am 7. Juni 2017 in London statt. Bildquelle: Shutterstock.com Das Programm...

Den vollständigen Artikel lesen ...