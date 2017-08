Hagel und Sturm vom 1. und 2. August 2017 verursachten vor allem in den Kantonen Bern, Schaffhausen, Thurgau und Zürich Schäden in der Landwirtschaft. Die Schweizer Hagel Versicherung erwartet rund 700 Schadensmeldungen mit bis zu 4 Millionen Franken (3.5 Mill. Euro) versicherte Schäden in der Landwirtschaft. Bildquelle: Shutterstock.com Um die betroffenen Versicherten...

