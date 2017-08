HEILBRONN (dpa-AFX) - 'Heilbronner Stimme' zu Weil/VW

Weil hat also in seiner Funktion als Aufsichtsrat und als Landesvater, der sich um die Zukunft der Jobs bei VW und die wirtschaftliche Zukunft des Unternehmens sorgen muss, richtig gehandelt. Zumal unbedachte Aussagen des Ministerpräsidenten Weil dem Aufsichtsrat Weil möglicherweise rechtliche Folgen beschert hätten, wenn er damit dem Konzern geschadet hätte. Entsprechend sind Eingriffe der VW-Rechtsabteilung in die Rede in diesem Fall nicht zwingend verwerflich. Seit die größten juristischen Hürden in den USA genommen sind, gibt es nach Aussagen Weils keine Abstimmung der Reden mit VW mehr. Das ändert aber nichts daran, dass die politische Opposition in Niedersachsen bei den unklaren Verhältnissen jetzt einen Nutzen aus der Sache ziehen will./yyzz/DP/zb

