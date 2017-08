HANNOVER (dpa-AFX) - 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zu Niedersachsen

Die durch den Seitenwechsel der Landtagsabgeordneten Elke Twesten ausgelöste schwere Regierungskrise in Hannover verheißt für den Wahlkampf wenig Gutes. Verharrte Niedersachsens Landtag während der vergangenen gut vier Jahre in einer Art Stellungskrieg zwischen dem rot-grünen und dem schwarz-gelben Lager, so hat Twesten jetzt über Nacht die offene Feldschlacht eingeleitet. Es ist gar nicht klar, ob sich die CDU wirklich einen großen Gefallen damit getan hat, die Grünen-Abgeordnete anzulocken oder zumindest einzureihen - SPD und Grüne reagieren darauf mit einer Emotion und einem Kampfeswillen, wie man ihn sonst in Hannover selten erlebt hat. Endlich haben sie ein leicht zu kommunizierendes Thema, obwohl es für eine Dolchstoßlegende wenig handfeste Indizien gibt./yyzz/DP/zb

