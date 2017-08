Baierbrunn (ots) -



Anmoderationsvorschlag: Klassische Versicherungen wie Haftpflicht-, Hausrat- und Krankenversicherung haben wir wohl alle, und die sind auch unerlässlich. Aber wie sieht es mit all den anderen Versicherungen aus, die angepriesen werden? Petra Bröcker hat für uns nachgefragt:



Sprecher: Vorsorge betreiben ist natürlich sinnvoll. Man sollte aber nicht alles und jedes absichern, rät die "Apotheken Umschau". Redakteur Christian Andrae erklärt uns, welche Versicherungen man darüber hinaus wirklich braucht, zum Beispiel die Berufsunfähigkeitsversicherung:



O-Ton Christian Andrae: 14 Sekunden



Die ist besonders wichtig, denn wovon leben Sie, wenn Sie Ihren Beruf nicht mehr ausüben können? Da springt die Berufsunfähigkeitsversicherung ein, denn sie sichert Ihren Lebensunterhalt. Allerdings ist es da sehr wichtig, dass man die Police so früh wie möglich abschließt, denn mit dem Alter steigen auch die monatlichen Beiträge.



Sprecher: Wofür ist eine Risikolebensversicherung gut?



O-Ton Christian Andrae: 13 Sekunden



Falls man frühzeitig stirbt, sichert die Risikolebensversicherung die Hinterbliebenen ab und schützt Sie so vor einem finanziellen Ruin. Die Deckungssumme sollte allerdings hoch genug sein, um vorhandene Kredite und Lebenshaltungskosten abzusichern. Also um die Gehaltslücke des Verstorbenen zu schließen.



Sprecher: Gerade zur Reisezeit wollen wir natürlich wissen, ob eine Auslandsreisekrankenversicherung sinnvoll ist?



O-Ton Christian Andrae: 14 Sekunden



Die ist sehr wichtig. Nicht nur bei Reisen außerhalb der Europäischen Union sondern auch innerhalb der EU. Wenn man zum Beispiel in Italien einen medizinisch notwendigen Rücktransport braucht, zahlt das nicht die Krankenkasse. Hier würde auch die Versicherung einspringen. Zudem ist sie mit 20 bis 30 Euro im Jahr relativ günstig.



Abmoderationsvorschlag: Die "Apotheken Umschau" wünscht Ihnen, dass Sie keine der Versicherungen in Anspruch nehmen müssen.



