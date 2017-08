Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ELEKTROAUTO - Die EU-Kommission will den Übergang zu umweltschonenden Antriebstechniken beschleunigen. Die Brüsseler Behörde erwäge, den Autoherstellern ab 2025 eine Quote für emissionsarme Fahrzeuge wie Elektroautos vorzuschreiben, erfuhr das Handelsblatt aus EU-Kreisen. Eine konkrete Mindestabsatzquote könnte neben schärferen Grenzwerten für den CO2-Ausstoß bereits Teil eines Maßnahmenpakets zur klimaschonenden Mobilität werden, das die Kommission bis zum Jahresende vorlegen will, hieß es. Die Höhe der E-Quote sei noch offen. Der Branchenverband VDA lehnt eine solche Vorgabe ab. (Handelsblatt S. 1)

AUTOKARTELL - EU-Kommissar Günther Oettinger (CDU) hält Milliarden-Strafen für die deutschen Automobil-Hersteller wegen des drohenden EU-Kartellverfahrens für möglich. Oettinger schloss zudem nicht aus, dass die Hersteller auch trotz der Einigung auf dem Diesel-Gipfel über Software-Updates noch technische Umbauten an den Fahrzeugen vornehmen müssten. Die Kartell-Untersuchung der EU-Wettbewerbsbehörde brauche "noch einige Zeit", sagte Oettinger. "Wir müssen prüfen, ob es sich um zugelassene Absprachen zur Normung gehandelt hat oder ob Vereinbarungen zu Lasten der Zulieferer und Verbraucher getroffen wurden." Zugleich warnte er aber vor hohen Strafzahlungen. (Bild-Zeitung S. 2)

DIHK - Berlin rühmt sich gerne, zu den wichtigsten Start-up-Städten der Welt zu gehören, und auch insgesamt werden die deutsche Gründerszene und die existierenden Förderprogramme regelmäßig von der Politik gelobt. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) gießt jedoch Wasser in den Wein: "Bei den Unternehmensgründungen verschenkt Deutschland enormes Potential", sagte DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben der FAZ. Er beruft sich mit seiner Kritik auf eine aktuelle, noch unveröffentlichte Studie seines Hauses, die der FAZ vorliegt. 295 Start-ups wurden von den Industrie- und Handelskammern befragt, was sie sich wünschen und was sie brauchen - fürs Gründen und fürs Wachsen. Der wichtigste Punkt auf der Liste: eine Vereinfachung der Fördermöglichkeiten. (FAZ S. 17)

STEUERPLÄNE - Personenunternehmen und Kapitalgesellschaften werden ähnlich besteuert. Die SPD-Pläne zur Einkommensteuer könnten den fein ausgetüftelten Gleichlauf zu Lasten großer Mittelständler umstoßen, warnt der DIHK. "Rund 280.000 Unternehmen erzielen steuerrelevante Erträge in einer Größenordnung von mehr als 100.000 Euro im Jahr", sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer der FAZ. Für diese Gruppe würden nach den Plänen der SPD unter dem Strich höhere Steuerzahlungen entstehen. (FAZ S. 19)

WEIL - Katarina Barley (SPD), Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, nimmt den niedersächsischen Minister Stephan Weil nach den Vorwürfen, er habe eine seiner Regierungserklärungen mit VW abgestimmt, in Schutz. Sie finde es "befremdlich, dass die CDU jetzt mit einer Geschichte aus dem Jahr 2015 in den Wahlkampf zieht", sagte sie. "Das sieht mir doch sehr nach einer konzertierten Aktion aus, um den guten Ruf von Stephan Weil als Ministerpräsident zu beschädigen. Das ist alles sehr unappetitlich." (Passauer Neue Presse)

WEIL - Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil (SPD) lehnt ein Misstrauensvotum gegen seine rot-grüne Landesregierung ab. Er setze auf "schnelle Neuwahlen", bei denen er "selbstverständlich" wieder antreten werde, so Weil: "Mir geht es um einen klaren Grundsatz: Die Mehrheit in einem Parlament müssen die Wähler bestimmen und sonst niemand. Deswegen bin ich für eine rasche Auflösung des Niedersächsischen Landtages und für schnelle Neuwahlen. Dann haben wir Klarheit, wer in Niedersachsen das Sagen haben soll." Einen Rücktritt lehnte er ab. (Bild-Zeitung S. 2)

RÜSTUNGSAUSGABEN - Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat die SPD-Kritik an der geplanten Erhöhung der Militärausgaben auf 2 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) zurückgewiesen. "Ich kenne keinen europäischen Nachbarn, der irgendetwas anderes erwartet, als dass Deutschland sein Versprechen hält", erklärte von der Leyen. Die SPD lüge sich selbst in die Tasche, "wenn sie glaubt, dass Sicherheit in Europa billiger zu haben ist als unter dem Schutzdach der Nato". Nach ihren Angaben gibt Deutschland aktuell 1,26 Prozent des BIP für die Verteidigung aus, wolle bis 2024 die 2 Prozent erreichen. (Funke Mediengruppe)

LUFTVERKEHR - Obwohl er Wachstumszahlen zu verkünden hat, sieht Stefan Schulte, der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL), keinen Grund zur Entwarnung. Nach Zahlen des Verbands, die der FAZ vorab vorliegen, stieg die Zahl der Passagiere deutscher Fluggesellschaften im ersten Halbjahr um 5 Prozent auf 76,8 Millionen. Die Beförderungsleistung, gemessen durch die gebuchten Plätze mal die geflogenen Kilometer, stieg um 6,1 Prozent. Vor einem Jahr hatte der BDL noch einen Passagierrückgang um 0,7 Prozent gemeldet. Schulte mahnt dennoch: "Deutsche Luftverkehrsunternehmen verlieren weiter Marktanteile." Denn die Deutsche Lufthansa samt ihrer Billigplattform Eurowings, Air Berlin, Condor und TUI Fly boten zusammen in der ersten Jahreshälfte nur noch 56 Prozent der verfügbaren Sitzplätze an, vor wenigen Jahren waren es 62 Prozent. (FAZ S. 21)

FLÜCHTLINGE - Immer mehr Flüchtlinge aus Eritrea, Nigeria, Somalia, Afghanistan, Irak, Iran, Pakistan und Syrien finden einen Job als Leiharbeiter. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit (BA) waren es im Dezember 2016 bereits mehr als 11.300. Sie erledigen häufig Hilfsarbeiten, weil ihre Deutschkenntnisse nicht ausreichen oder sie keinen Berufsabschluss vorweisen können. (SZ S. 15)

SCHWARZGELD - Mit vereinten Kräften wollen drei Ministerien in Nordrhein-Westfalen künftig die organisierte Kriminalität bekämpfen. Finanzminister Lutz Lienenkämper plant eine eng vernetzte Taskforce. (Welt S. 10)

CSU - Der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer hat im Februar gegenüber ranghohen Parteifreunden seine Bereitschaft signalisiert, unter bestimmten Umständen auf den Parteivorsitz zu verzichten. Das berichtete der frühere CSU-Vorsitzende Theo Waigel im Gespräch mit der FAZ. Seehofer habe sich mit ihm und anderen CSU-Politikern aber darauf verständigt, in seinen Ämtern zu bleiben. Mit Blick auf die Debatte über den Euro erinnerte der frühere Bundesfinanzminister an die Zeit vor der Währungsunion. "Jedes Mal, wenn die Wechselkurse ins Wanken gerieten, hat man alles getan, um halbwegs wieder Stabilität herzustellen." Das seien alles "dramatische Dinge" gewesen. (FAZ S. 4)

LANDWIRTSCHAFT - In der Landwirtschaft wird zu viel gedüngt und das bereitet Wasserversorgern immer mehr Probleme. Fast überall in Deutschland sind die Nitratwerte zu hoch - für Verbraucher könnte das teuer werden. (SZ S. 15

