Moneycab.com: EY hat für den FinTech Adoption Index die Nutzung der neuen digitalen Technologien für Finanz- und Versicherungsdienstleistungen in 20 Ländern untersucht. Welche Anwendungen wurden in die Untersuchung einbezogen?

Bernhard Schneider: Der Sammelbegriff «FinTech» steht für moderne, zumeist digitale Technologien im Finanzdienstleistungsbereich, die wir meist über das Smartphone oder den Computer verwenden. Wir haben fünf Arten von FinTech-Anwendungen aktiv abgefragt und dabei immer auch konkrete Beispiele genannt, damit die Befragten klare Antworten geben konnten. Geldtransfer und Bezahlen, Versicherungsdienstleistungen oder Prämienvergleiche, Onlinedienste zur Budgetplanung, Tools zum Sparen und Investieren wie Crowdfunding oder Aktienkauf sowie Peer-to-Peer-Lending.

Welchen FinTech-Produkten stehen Schweizerinnen und Schweizer am offensten gegenüber?

Schweizer User verwenden Geldtransfer und dem Bezahlen mithilfe von FinTech-Produkten am häufigsten. 52% der befragten Personen, die auch regelmässig das Internet nutzen, haben entsprechende Dienste bereits heruntergeladen und wenden diese auch an. Hier hat es in der Schweiz vor kurzem eine Marktbereinigung gegeben und es machen bereits viele relevante Verkaufsstellen mit. Das hat zu einer Popularisierung geführt. Weiter haben 28% der Befragten bereits Versicherungsdienstleistungen in Anspruch genommen oder geben Gesundheitsdaten an ihre Krankenkasse weiter.

Sehr zurückhaltend sind die Befragten aus der Schweiz dagegen bei Onlinediensten zur Budgetplanung, beim Einsatz von Tools zum Sparen und Investieren wie Crowdfunding oder Aktienkauf. Beinahe nie genutzt werden in der Schweiz Onlineangebote für das Peer-to-Peer-Lending.

"Die Bankkunden sind bei uns älter und weniger internetaffin als in den Schwellenländern."

Bernhard Schneider, Senior Manager und FinTech-Spezialist EY Schweiz

Zwar hat sich die Zahl der aktiven Anwender weltweit binnen 18 Monaten fast verdoppelt, die Schweizer legen aber nach wie vor eine - sagen wir mal - kritische Distanz an den Tag. Nur 30 % der Internetnutzer verwenden regelmässig FinTech-Produkte. Wo sehen Sie die Gründe?

12 % der Schweizer Onlinenutzer wissen nichts von entsprechenden Angeboten und 13% haben kein Bedürfnis danach. Das ist aber sicher nicht alles: Wir haben in der Schweiz nach wie vor ein vergleichsweise dichtes und funktionierendes Filialnetz. Die Bankkunden sind bei uns auch älter und weniger internetaffin als in den Schwellenländern. Bei den Versicherungsdienstleistungen werden Onlineangebote noch oft bei der Suche eines Lösungsangebots genutzt. Der Abschluss selbst erfolgt jedoch immer noch überwiegend über den persönlichen Kontakt mit dem Berater. Hier scheint das Vertrauen der Verbraucher in FinTech-Lösungen noch nicht ausgeprägt zu sein. Dies haben auch Untersuchungen gezeigt, die wir für den Schweizer Markt zusammen mit der Universität St.Gallen durchgeführt haben.

Welches sind denn hierzulande die am häufigsten genannten Gründe für die Nutzung von FinTech-Anwendungen?

Die Ergebnisse der Studie zeigen generell ein stark gewachsenes Interesse der Nutzenden an neuen und innovativen Finanzprodukten. Dank neuer ...

