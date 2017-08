Osnabrück (ots) - CDU-Generalsekretär warnt Rot-Grün vor "Taktiererei" bei Neuwahl-Termin in Niedersachsen



Tauber: Koalition aus SPD und Grünen ein Auslaufmodell



Osnabrück. CDU-Generalsekretär Peter Tauber hat SPD und Grüne davor gewarnt, mit Uneinigkeit beim Termin für die Neuwahl in Niedersachsen die Wähler weiter zu verunsichern. "Das Auslaufmodell Rot-Grün darf nun nicht taktieren", sagte Tauber der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Montag). Er verwies auf eine Erklärung der niedersächsischen Landeswahlleiterin, wonach es möglich sei, die vorgezogene Landtagswahl am Tag der Bundestagswahl und damit am 24. September durchzuführen. "Das Zusammenlegen mit der Bundestagswahl würde auch zu einer höheren Wahlbeteiligung bei der Landtagswahl führen - und daran sollten doch alle Demokraten ein Interesse haben", unterstrich der CDU-Generalsekretär.



