LINDE - Es kommt Bewegung in die Fusion von Linde mit dessen amerikanischen Konkurrenten Praxair. Um den 15. August herum wird der deutsche Industriegasehersteller und Anlagenbaukonzern die an die eigenen Aktionäre gerichtete Übernahmeofferte starten. Parallel laufen die Vorbereitungen für eine außerordentliche Hauptversammlung von Praxair, auf der im September deren Anteilseigner abstimmen können. In den nächsten Tagen gehen die Genehmigungen der Börsenaufsichten Bafin in Deutschland und der SEC in den Vereinigten Staaten ein. Die Praxair-Aktionäre werden auf der Hauptversammlung entscheiden; das wird einfach, unproblematisch und mit klaren Mehrheiten geschehen. Anders Linde: Die Anteilseigner dürfen nicht auf einem Treffen über den Zusammenschluss abstimmen; was zu heftiger Kritik besonders unter Kleinanlegern und vereinzelt von Institutionellen geführt hat. (FAZ S. 20)

DEUTSCHE BANK - Der chinesische Mischkonzern HNA, größter Einzelaktionär der Deutschen Bank, steht derzeit von vielen Seiten unter Beschuss: Bei einigen Übernahmen im Ausland gab es Probleme. Auch Chinas Regierung sieht die Einkaufstour von Finanzkonzernen wie HNA und dem Versicherungsriesen Anbang mittlerweile kritisch. Auch in Deutschland geriet HNA in die Schlagzeilen. Einige Aktionäre unterstellten HNA, der Konzern habe mit dem Großaktionär aus Katar verdeckt kooperiert und das Abstimmungsverhalten auf der Hauptversammlung im Mai koordiniert. Solche informellen Absprachen, im Fachjargon "acting in concert" genannt, sind verboten. Nun hat der Vertreter von HNA im Aufsichtsrat der Deutschen Bank gegen diese Vorwürfe erstmals öffentlich Stellung bezogen. "Die Vorstellung, dass HNA und Katar sich abgesprochen hätten, ist völliger Unsinn", sagte Alexander Schütz dem Spiegel. Der Manager ist der Geschäftsführer des Wiener Vermögensverwalters C-Quadrat, an dem HNA mehrheitlich beteiligt ist. (Handelsblatt S. 31)

AIR BERLIN - Nur langsam normalisiert sich der Betrieb von Air Berlin in Tegel. Der an den Verspätungen mitschuldige Dienstleister Aeroground wird noch Zeit brauchen, bis alles rund läuft. Immerhin: Dessen Muttergesellschaft will sich am entstandenen Schaden beteiligen. (Handelsblatt S. 16)

EVONIK - Clariant und Huntsman wollen sich zum Spezialchemiekonzern zusammentun, aber Wall-Street-Aktivisten stellen sich quer. Das Aufbegehren der Aktivisten könnte Konkurrenten wie Evonik auf den Plan rufen. Die Essener schauen beim Übernahmepoker wachsam zu. (Handelsblatt S. 18)

OTTO - "Ich glaube nicht an Monopole im Einzelhandel", sagte Alexander Birken, Chef der Otto Group, in einem Interview. Er will gegen Amazon bestehen - dank besserer Algorithmen. Helfen soll auch ein gewisser Sozialpatriotismus. (SZ S. 16)

AMAZON - Der US-Handelskonzern Amazon erwägt, auch in das Video-Geschäft mit der Fußball-Bundesliga einzusteigen. "Warum nicht? Unsere Kunden lieben Videoinhalte. Es spricht nichts dagegen, dass wir uns Sportübertragungen in Deutschland widmen", sagte Amazon-Deutschland-Chef Ralf Kleber dem Tagesspiegel. Das Unternehmen bietet zahlenden Kunden zur neuen Saison bereits Audio-Streams von Spielen der beliebtesten Liga hierzulande an. "Bei den bisherigen Radiokonferenzen kann man kein volles Spiel hören", begründete Kleber diese Entscheidung. "Mein Fußballherz hängt beispielsweise an Kaiserslautern - keine Mannschaft, die man ständig live im Fernsehen sehen kann. Jetzt haben Fans wie ich eine einfache Möglichkeit, die Spiele zu hören, per Streaming sogar unterwegs." Auf die Frage, ab wann Amazon auch Bildübertragung anbieten könnte, sagte der Manager: "Noch gibt es nichts anzukündigen. Lassen Sie sich überraschen." (Tagesspiegel)

MITTELSTAND - Temasek, die staatliche Investmentgesellschaft aus Singapur, steht bereit, um sich an wachstumsstarken Technologieführern und innovativen Firmen zu beteiligen. "Uns reizt der Mittelstand, den schauen wir uns besonders in Deutschland ganz genau an. Aber es ist eine echte Herausforderung, hier einen Zugang zu finden. Als langfristiger Investor nähern wir uns dem Mittelstand Schritt für Schritt", sagt Tan Chong Lee, Europachef von Temasek. (Handelsblatt S. 28)

FORD - Der Chef der Kölner Ford-Werke, Gunnar Herrmann, ärgert sich darüber, dass die gesamte Autobranche wegen des Dieselskandals unter Generalverdacht gestellt wird. Er fordert eine sachlichere Debatte - aber auch mehr Initiative der Industrie. Im Interview mit dem Handelsblatt erklärt der Auto-Manager, warum die Ford-Dieselmodelle seiner Meinung nach kein Update brauchen, warum er Umrüstungen der Hardware für unrealistisch hält und warum die Diskussion über die "Blaue Plakette" für besonders umweltfreundliche Autos wieder aufgenommen werden sollte. (Handelsblatt S. 6)

August 07, 2017

