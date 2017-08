Erste Group-Aktienanleihen mit 4,80 bis 8,60% Zinsen

Wer vor einem Jahr in die Aktie des in Zentral- und Osteuropa tätigen österreichischen Finanzdienstleisters Erste Group (ISIN: AT0000652011) investiert hat, konnte innerhalb dieses Zeitraumes einen beachtlichen Kursgewinn in Höhe von etwa 57 Prozent erwirtschaften. Bewahrheitet sich die Analyse der Citigroup-Experten, die die Erste Group-Aktie wegen der langfristig positiven Wachstumsaussichten mit einem Kursziel von 40 Euro zum Kauf empfehlen, dann könnte es mit dem Aktienkurs auch in Zukunft weiter nach oben gehen.

Für Anleger, die in den kommenden 12 Monaten mit Hilfe eines halbwegs stabilen Kursverlauf der Erste Group-Aktie zu überproportional hohen Renditen gelangen wollen, bietet die Erste Group drei neue, kurz laufende, unterschiedlich ausgestattete Anleihen auf die Erste Group-Aktie an.

8,60% Zinsen ohne Schutz

Risikobereite Anleger mit bullisher Markterwartung für die Erste Group-Aktie werden vor allem einen Blick auf die Anleihe mit dem Zinskupon in Höhe von 8,60 Prozent werfen. Notiert die Aktie am 28.8.18 auf oder oberhalb des am 30.8.17 fixierten Ausübungspreises, dann wird die Anleihe, ISIN: AT0000A1X952, mit ihrem Ausgabepreis von 100 Prozent und einem Zinskupon von 8,60 Prozent zurückbezahlt. Notiert die Aktie am 28.8.18 unterhalb des Ausübungspreises, dann wird die Tilgung der Anleihe mittels Aktienzuteilung erfolgen.

6,90% Zinsen mit 20% Schutz

Die Protect Aktienanleihe auf die Erste Group-Aktie, ISIN: AT0000A1X960, ist mit einem Zinskupon von 6,90 Prozent und über einen 20-prozentigen Sicherheitspuffer ausgestattet. Falls der Aktienkurs innerhalb der Beobachtungsperiode (29.8.17 bis 28.8.18) permanent oberhalb der bei 80 Prozent des Ausübungspreises liegenden Barriere bleibt, dann wird die Anleihe am Laufzeitende mit 100 Prozent zurückbezahlt. Unterschreitet der Aktienkurs während des Beobachtungszeitraumes die Barriere, dann wird die Anleihe am Laufzeitende - außer, der Aktienkurs befindet sich dann wieder oberhalb des Ausübungspreises - ebenfalls mittels Aktienzuteilung getilgt.

4,80% Zinsen mit 20% Schutz

Die 4,80% Protect Pro Aktienanleihe auf die Erste Group-Aktie, ISIN: AT0000A1X978, wird mit 100 Prozent zurückbezahlt, wenn die Aktie genau am 28.8.18 auf oder oberhalb der bei 80 Prozent des Ausübungspreises angebrachten Barriere notiert. Andernfalls erfolgt auch die Tilgung dieser Anleihe mittels der Aktienzuteilung. Die drei Anleihen können derzeit ab einem Anlagebetrag von 3.000 Euro in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent plus bis zu 1,5 Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Die neuen Aktienanleihen auf die Erste Group-Aktie bieten Anlegern in den nächsten 12 Monaten Bruttorenditechancen von 4,80 bis 8,60 Prozent.

Quelle: zertifikatereport.de