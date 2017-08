The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT GS7 XETR GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE LS-,25 UKI0 EQU EUR Y

CT ZEG XETR GB0009895292 ASTRAZENECA PLC DL-,25 UKI0 EQU EUR Y

CT BTQ XETR GB0030913577 BT GROUP PLC LS 0.05 UKI0 EQU EUR Y

CT BCY XETR GB0031348658 BARCLAYS PLC LS 0,25 UKI0 EQU EUR Y

CT FLN XETR GB00B02J6398 ADMIRAL GROUP PLC LS-,001 UKI0 EQU EUR Y

CT R6C XETR GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL A EO-07 UKI0 EQU EUR Y

CT R6C3 XETR GB00B03MM408 ROYAL DUTCH SHELL B EO-07 UKI0 EQU EUR Y

CT AB1 XETR GB00B128C026 AIR BERLIN PLC EO -,25 UKI0 EQU EUR Y

CT TCG XETR GB00B1VYCH82 THOMAS COOK GROUP EO-,01 UKI0 EQU EUR Y

CT NGLB XETR GB00B1XZS820 ANGLO AMERICAN DL-,54945 UKI0 EQU EUR Y

CT CTAA XETR GB00B23K0M20 CAPITA PLC SL-,02066666 UKI0 EQU EUR Y

CT 3RB XETR GB00B24CGK77 RECKITT BENCK.GRP LS -,10 UKI0 EQU EUR Y

CT EJT1 XETR GB00B7KR2P84 EASYJET PLC LS-,27285714 UKI0 EQU EUR Y

CT RYS1 XETR GB00B7T77214 ROYAL BK SCOTLD GRP LS 1 UKI0 EQU EUR Y

CT NNGF XETR GB00BDR05C01 NATIONAL GRID PLC UKI0 EQU EUR Y

CT VODI XETR GB00BH4HKS39 VODAFONE GROUP PLC UKI0 EQU EUR Y

CT TIM XETR GB00BHD66J44 ZEAL NETWORK SE EO 1 UKI0 EQU EUR Y

CT 2EM XETR GB00BN7ZCY67 ERGOMED PLC LS -,01 UKI0 EQU EUR Y

CT 2IV XETR GB00BRS65X63 INDIVIOR PLC DL 0,10 UKI0 EQU EUR Y

CT BIRG XETR IE00BD1RP616 BK OF IRELD GRP EO 1 UKI0 EQU EUR Y

CT 2M6 XETR IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC DL-,0001 UKI0 EQU EUR Y

CT RY4C XETR IE00BYTBXV33 RYANAIR HLDGS PLC EO-,006 UKI0 EQU EUR Y

CT NGLD XETR US03485P3001 ANGLO AMERICAN SP.ADR 1/2 UKI0 EQU EUR Y

CT VODJ XETR US92857W3088 VODAFONE GRP ADR NEW/10 UKI0 EQU EUR Y