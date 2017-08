The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT FNTN XETR DE000A0Z2ZZ5 FREENET AG NA O.N. TDX1 EQU EUR Y

CT AM3D XETR DE000A111338 SLM SOLUTIONS GRP AG TDX1 EQU EUR Y

CT O2D XETR DE000A1J5RX9 TELEFONICA DTLD HLDG AG TDX1 EQU EUR Y

CT MDG1 XETR DE000A1X3W00 MEDIGENE AG NA O.N. TDX1 EQU EUR Y

CT WAF XETR DE000WAF3001 SILTRONIC AG NA O.N. TDX1 EQU EUR Y

CT O1BC XETR DE000XNG8888 XING AG NA O.N. TDX1 EQU EUR Y

CT DLG XETR GB0059822006 DIALOG SEMICOND. LS-,10 TDX1 EQU EUR Y

CT QIA XETR NL0012169213 QIAGEN NV EO -,01 TDX1 EQU EUR Y

CT EVTA XETR US30050E1055 EVOTEC AG ADR/2 O.N. TDX1 EQU EUR Y

CT BPE XETR DE0008618737 BP PLC DZ/1 DL-,25 UKI0 EQU EUR Y

CT BIL XETR GB0000566504 BHP BILLITON DL-,50 UKI0 EQU EUR Y

CT GUI XETR GB0002374006 DIAGEO PLC LS-,28935185 UKI0 EQU EUR Y

CT BSP XETR GB0002634946 BAE SYSTEMS PLC LS-,025 UKI0 EQU EUR Y

CT BMT XETR GB0002875804 BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 UKI0 EQU EUR Y

CT ITB XETR GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC LS-10 UKI0 EQU EUR Y

CT HBC1 XETR GB0005405286 HSBC HLDGS PLC DL-,50 UKI0 EQU EUR Y

CT MZP XETR GB0006043169 MORRISON SUPERMKTS LS-,10 UKI0 EQU EUR Y

CT AFO1 XETR GB0006731235 ASSOC. BR. FOODS LS-,0568 UKI0 EQU EUR Y

CT PES XETR GB0006776081 PEARSON PLC LS-,25 UKI0 EQU EUR Y

CT RIO1 XETR GB0007188757 RIO TINTO PLC LS-,10 UKI0 EQU EUR Y

CT SCT XETR GB0007908733 SSE PLC UKI0 EQU EUR Y

CT BPE5 XETR GB0007980591 BP PLC DL-,25 UKI0 EQU EUR Y

CT LLD XETR GB0008706128 LLOYDS BKG GRP LS-,10 UKI0 EQU EUR Y

CT TCO XETR GB0008847096 TESCO PLC LS-,05 UKI0 EQU EUR Y