The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT SANT XETR AT0000A0E9W5 S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N. TDX1 EQU EUR Y

CT SOW XETR DE0003304002 SOFTWARE AG O.N. TDX1 EQU EUR Y

CT UTDI XETR DE0005089031 UTD.INTERNET AG NA TDX1 EQU EUR Y

CT ADV XETR DE0005103006 ADVA OPT.NETW.SE O.N. TDX1 EQU EUR Y

CT BC8 XETR DE0005158703 BECHTLE AG O.N. TDX1 EQU EUR Y

CT AFX XETR DE0005313704 CARL ZEISS MEDITEC AG TDX1 EQU EUR Y

CT COK XETR DE0005419105 CANCOM SE O.N. TDX1 EQU EUR Y

CT COP XETR DE0005437305 COMPUGROUP MED.SE O.N. TDX1 EQU EUR Y

CT DRI XETR DE0005545503 DRILLISCH AG O.N. TDX1 EQU EUR Y

CT DRW8 XETR DE0005550602 DRAEGERWERK ST.A.O.N. TDX1 EQU EUR Y

CT DRW3 XETR DE0005550636 DRAEGERWERK VZO O.N. TDX1 EQU EUR Y

CT EVT XETR DE0005664809 EVOTEC AG O.N. TDX1 EQU EUR Y

CT GFT XETR DE0005800601 GFT TECHNOLOGIES SE TDX1 EQU EUR Y

CT JEN XETR DE0006229107 JENOPTIK AG O.N. TDX1 EQU EUR Y

CT NEM XETR DE0006452907 NEMETSCHEK SE O.N. TDX1 EQU EUR Y

CT MOR XETR DE0006632003 MORPHOSYS AG O.N. TDX1 EQU EUR Y

CT PFV XETR DE0006916604 PFEIFFER VACUUM TECH.O.N. TDX1 EQU EUR Y

CT SRT XETR DE0007165607 SARTORIUS AG O.N. TDX1 EQU EUR Y

CT SRT3 XETR DE0007165631 SARTORIUS AG VZO O.N. TDX1 EQU EUR Y

CT WDI XETR DE0007472060 WIRECARD AG TDX1 EQU EUR Y

CT NDX1 XETR DE000A0D6554 NORDEX SE O.N. TDX1 EQU EUR Y

CT S92 XETR DE000A0DJ6J9 SMA SOLAR TECHNOL.AG TDX1 EQU EUR Y

CT AIXA XETR DE000A0WMPJ6 AIXTRON SE NA O.N. TDX1 EQU EUR Y

CT RIB XETR DE000A0Z2XN6 RIB SOFTWARE SE NA EO 1 TDX1 EQU EUR Y