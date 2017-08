The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT ERO1 XETR CH0016458363 TMC CONTENT GR.AG INH.SF1 SWI0 EQU EUR Y

CT O5H XETR CH0022237009 OPENLIMIT HLDG INH. SF-30 SWI0 EQU EUR Y

CT SHR XETR CH0024638212 SCHINDLER HLDG NA SF-,10 SWI0 EQU EUR Y

CT KNIA XETR CH0025238863 KUEHNE + NAGEL INTL SF 1 SWI0 EQU EUR Y

CT LTEC XETR CH0025751329 LOGITECH INTL NA SF -,25 SWI0 EQU EUR Y

CT S3F XETR CH0027148649 SANTHERA PHARM.HD.NA SF 1 SWI0 EQU EUR Y

CT APE XETR CH0029850754 ADDEX THERAPEUTICS SF 1 SWI0 EQU EUR Y

CT GBRA XETR CH0030170408 GEBERIT AG NA DISP. SF-10 SWI0 EQU EUR Y

CT MT4 XETR CH0030773102 MATADOR PR.EQ. INH. SF 10 SWI0 EQU EUR Y

CT 3BG XETR CH0033361673 U-BLOX HOLDING NAM.SF-,90 SWI0 EQU EUR Y

CT SUL1 XETR CH0038388911 SULZER NAM. SF -,01 SWI0 EQU EUR Y

CT BBZA XETR CH0038389992 BB BIOTECH NAM. SF 0,20 SWI0 EQU EUR Y

CT NESR XETR CH0038863350 NESTLE NAM. SF-,10 SWI0 EQU EUR Y

CT M6YA XETR CH0108503795 MEYER BUR.TECH.NAM.SF-,05 SWI0 EQU EUR Y

CT P6Z XETR CH0118530366 PEACH PROPERTY GROUP SF1 SWI0 EQU EUR Y

CT SR9 XETR CH0126881561 SWISS RE AG NAM. SF -,10 SWI0 EQU EUR Y

CT LMI XETR CH0132594711 LION E-MOBILITY AG SF-,13 SWI0 EQU EUR Y

CT EFL XETR CH0190891181 LEONTEQ AG SF 1 SWI0 EQU EUR Y

CT RITN XETR CH0210483332 CIE FIN.RICHEMONT SF 1 SWI0 EQU EUR Y

CT 0UB XETR CH0244767585 UBS GROUP AG SF -,10 SWI0 EQU EUR Y

CT ED4 XETR CH0303692047 EDAG ENGINEERING G.SF-,04 SWI0 EQU EUR Y

CT G2AA XETR CH0364749348 VIFOR PHARMA NAM.SF 0,01 SWI0 EQU EUR Y

CT CSX1 XETR US2254011081 CREDIT SUISSE GP AG ADR 1 SWI0 EQU EUR Y

CT NESM XETR US6410694060 NESTLE NAM. ADR/1 SF 1 SWI0 EQU EUR Y