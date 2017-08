The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT ACT XETR CH0010532478 ACTELION LTD SF 0,50 SWI0 EQU EUR Y

CT LSPN XETR CH0010570759 LINDT SPRUENGLI NAM.SF100 SWI0 EQU EUR Y

CT LSPP XETR CH0010570767 LINDT SPRUENGLI PS SF 10 SWI0 EQU EUR Y

CT GIN XETR CH0010645932 GIVAUDAN SA NA SF 10 SWI0 EQU EUR Y

CT KR8 XETR CH0010702154 KOMAX HLDG NA SF 0,10 SWI0 EQU EUR Y

CT SVJ XETR CH0011037469 SYNGENTA AG NA SF 0,1 SWI0 EQU EUR Y

CT ZFIN XETR CH0011075394 ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 SWI0 EQU EUR Y

CT KABN XETR CH0011795959 DORMAKABA HLDG NA.SF 0,10 SWI0 EQU EUR Y

CT NOT XETR CH0012005267 NOVARTIS NAM. SF 0,50 SWI0 EQU EUR Y

CT RHO5 XETR CH0012032048 ROCHE HLDG AG GEN. SWI0 EQU EUR Y

CT RHO XETR CH0012032113 ROCHE HLDG AG INH. SF 1 SWI0 EQU EUR Y

CT CSX XETR CH0012138530 CRED.SUISSE GRP NA SF-,04 SWI0 EQU EUR Y

CT ADI1 XETR CH0012138605 ADECCO GROUP AG NAM. SF 1 SWI0 EQU EUR Y

CT CLRN XETR CH0012142631 CLARIANT NA SF 3,70 SWI0 EQU EUR Y

CT HLBN XETR CH0012214059 LAFARGEHOLCIM LTD.NAM.SF2 SWI0 EQU EUR Y

CT ABJ XETR CH0012221716 ABB LTD. NA SF 0,12 SWI0 EQU EUR Y

CT UHRN XETR CH0012255144 SWATCH GRP AG NAM.SF 0,45 SWI0 EQU EUR Y

CT UHR XETR CH0012255151 SWATCH GRP AG INH.SF 2,25 SWI0 EQU EUR Y

CT QS5 XETR CH0012280076 STRAUMANN HLDG NA SF 0,10 SWI0 EQU EUR Y

CT VTLN XETR CH0012335540 VONTOBEL HLDG AG NA SF 1 SWI0 EQU EUR Y

CT BLON XETR CH0012410517 BALOISE HLDG NA SF 0,10 SWI0 EQU EUR Y

CT PHBN XETR CH0012549785 SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05 SWI0 EQU EUR Y

CT LO3 XETR CH0013841017 LONZA GROUP AG NA SF 1 SWI0 EQU EUR Y

CT SLW XETR CH0014852781 SWISS LIFE HLDG SF 5,10 SWI0 EQU EUR Y