The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT FRU XETR FI4000106299 FERRATUM OYJ SKA0 EQU EUR Y

CT HMSB XETR SE0000106270 HENNES + MAURITZ B SK-125 SKA0 EQU EUR Y

CT ERCG XETR SE0000108649 ERICSSON A (FRIA) SKA0 EQU EUR Y

CT ERCB XETR SE0000108656 ERICSSON B (FRIA) SKA0 EQU EUR Y

CT SCA XETR SE0000112724 SVENSKA CELL.B FRIA SK10 SKA0 EQU EUR Y

CT S7MB XETR SE0000163594 SECURITAS AB B SK 1 SKA0 EQU EUR Y

CT SCA1 XETR SE0000171886 SVENSKA CELL.A FR.SK 3,33 SKA0 EQU EUR Y

CT SWM XETR SE0000310336 SWEDISH MATCH SKA0 EQU EUR Y

CT BWJ XETR SE0000869646 BOLIDEN AB SK 2 SKA0 EQU EUR Y

CT MAC1 XETR SE0005676160 ARCAM AB SKA0 EQU EUR Y

CT SVAB XETR SE0006027546 STOCKHOLM IT VENTURES AB SKA0 EQU EUR Y

CT ERCA XETR US2948216088 ERICSSON B ADR SKA0 EQU EUR Y

CT NOAA XETR US6549022043 NOKIA OYJ A ADR 1/EO-,06 SKA0 EQU EUR Y

CT NOVA XETR US6701002056 NOVO-NORDISK B ADR/1DK 10 SKA0 EQU EUR Y

CT DNQA XETR US85771P1021 STATOIL ASA ADR/1 NK 2,50 SKA0 EQU EUR Y

CT VWSA XETR US9254581013 VESTAS WIND ADR 1/3/DK 1 SKA0 EQU EUR Y

CT PAH3 XETR DE000PAH0038 PORSCHE AUTOM.HLDG VZO STX6 EQU EUR Y

CT OBH XETR CH0000816824 OC OERLIKON CORP.AG SF 1 SWI0 EQU EUR Y

CT GFIN XETR CH0001752309 GEORG FISCHER NA SF 1 SWI0 EQU EUR Y

CT L60 XETR CH0003583256 HIGHL.EVENT A.ENT.INH.SF9 SWI0 EQU EUR Y

CT SSN XETR CH0005795668 SCHMOLZ + BICKENB.AG SWI0 EQU EUR Y

CT HLG XETR CH0006539198 HIGHLIGHT CMNCTS INH.SF 1 SWI0 EQU EUR Y

CT SWJ XETR CH0008742519 SWISSCOM AG NAM. SF 1 SWI0 EQU EUR Y

CT BCLN XETR CH0009002962 BARRY CALLEBAUT NA SF7,29 SWI0 EQU EUR Y