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WKN: 870737 ISIN: FI0009000681 Ticker-Symbol: NOA3 
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ADO PROPERTIES SA
ADO PROPERTIES SA Chart 1 Jahr
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ADO PROPERTIES SA39,90+0,83 %
COLOPLAST A/S71,98-0,10 %
DIC ASSET AG9,603+2,41 %
FORTUM OYJ14,20+0,50 %
GRAND CITY PROPERTIES SA17,93+0,65 %
HAPAG-LLOYD AG33,995+0,28 %
KLOECKNER & CO SE9,362+1,21 %
NOKIA OYJ5,52-0,16 %
NOVO NORDISK A/S35,795+0,15 %
OUTOKUMPU OYJ7,171+1,17 %
PANDORA A/S100,90+3,32 %
PATRIZIA IMMOBILIEN AG15,965+2,34 %
SAF-HOLLAND SA15,265+1,77 %
SRV YHTIOT OYJ4,48+0,22 %
STABILUS SA69,21-0,40 %
STORA ENSO OYJ CL R11,35+1,02 %
TELE COLUMBUS AG10,055+0,91 %
UPM-KYMMENE CORPORATION22,73-0,13 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S80,60+2,05 %
VTG AG44,395+0,45 %
WACKER NEUSON SE23,765+5,13 %