The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT DIC XETR DE000A1X3XX4 DIC ASSET AG NA O.N. SDX1 EQU EUR Y

CT WCMA XETR DE000A2E4LW1 WCM BET.GRD.AG Z.UMT. SDX1 EQU EUR Y

CT BIOS XETR DE000A2E4TS2 BIOTEST AG ST Z.VERK. SDX1 EQU EUR Y

CT BIOV XETR DE000A2E4TV6 BIOTEST AG VZO Z.VERK. SDX1 EQU EUR Y

CT HLAG XETR DE000HLAG475 HAPAG-LLOYD AG NA O.N. SDX1 EQU EUR Y

CT KCO XETR DE000KC01000 KLOECKNER + CO SE NA O.N. SDX1 EQU EUR Y

CT P1Z XETR DE000PAT1AG3 PATRIZIA IMMOBILIEN NA ON SDX1 EQU EUR Y

CT TC1 XETR DE000TCAG172 TELE COLUMBUS AG NA O.N. SDX1 EQU EUR Y

CT VT9 XETR DE000VTG9999 VTG AG O.N. SDX1 EQU EUR Y

CT WAC XETR DE000WACK012 WACKER NEUSON SE NA O.N. SDX1 EQU EUR Y

CT SFQ XETR LU0307018795 SAF HOLLAND S.A. EO-,01 SDX1 EQU EUR Y

CT GYC XETR LU0775917882 GRAND CITY PROPERT.EO-,10 SDX1 EQU EUR Y

CT STM XETR LU1066226637 STABILUS S.A. INH. EO-,01 SDX1 EQU EUR Y

CT ADJ XETR LU1250154413 ADO PROPERTIES S.A. NPV SDX1 EQU EUR Y

CT VWS XETR DK0010268606 VESTAS WIND SYST. NAM.DK1 SKA0 EQU EUR Y

CT 3P7 XETR DK0060252690 PANDORA A/S DK 1 SKA0 EQU EUR Y

CT CBHD XETR DK0060448595 COLOPLAST NAM. B DK 1 SKA0 EQU EUR Y

CT NOVC XETR DK0060534915 NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 SKA0 EQU EUR Y

CT NOA3 XETR FI0009000681 NOKIA OYJ EO-,06 SKA0 EQU EUR Y

CT OUTA XETR FI0009002422 OUTOKUMPU OYJ A SKA0 EQU EUR Y

CT ENUR XETR FI0009005961 STORA ENSO OYJ R EO 1,70 SKA0 EQU EUR Y

CT RPL XETR FI0009005987 UPM KYMMENE CORP. SKA0 EQU EUR Y

CT FOT XETR FI0009007132 FORTUM OYJ EO 3,40 SKA0 EQU EUR Y

CT B7J XETR FI0009015309 SRV YHTIOET OYJ SKA0 EQU EUR Y