The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT DEZ XETR DE0006305006 DEUTZ AG O.N. SDX1 EQU EUR Y

CT MLP XETR DE0006569908 MLP AG SDX1 EQU EUR Y

CT PUM XETR DE0006969603 PUMA SE SDX1 EQU EUR Y

CT RHK XETR DE0007042301 RHOEN-KLINIKUM O.N. SDX1 EQU EUR Y

CT KWS XETR DE0007074007 KWS SAAT SE O.N. SDX1 EQU EUR Y

CT SKB XETR DE0007193500 KOENIG + BAUER AG ST O.N. SDX1 EQU EUR Y

CT SIX2 XETR DE0007231326 SIXT SE ST O.N. SDX1 EQU EUR Y

CT SIX3 XETR DE0007231334 SIXT SE VZO O.N. SDX1 EQU EUR Y

CT SGL XETR DE0007235301 SGL CARBON SE O.N. SDX1 EQU EUR Y

CT HDD XETR DE0007314007 HEIDELBERG.DRUCKMA.O.N. SDX1 EQU EUR Y

CT TTK XETR DE0007446007 TAKKT AG O.N. SDX1 EQU EUR Y

CT WSU XETR DE0007507501 WASHTEC AG O.N. SDX1 EQU EUR Y

CT VOS XETR DE0007667107 VOSSLOH AG O.N. SDX1 EQU EUR Y

CT ZIL2 XETR DE0007856023 ELRINGKLINGER AG NA O.N. SDX1 EQU EUR Y

CT WUW XETR DE0008051004 WUESTENROT+WUERTT.AG O.N. SDX1 EQU EUR Y

CT WIN XETR DE000A0CAYB2 DIEBOLD NIXDORF INH.O.N. SDX1 EQU EUR Y

CT ACX XETR DE000A0DNAY5 BET-AT-HOME.COM AG O.N. SDX1 EQU EUR Y

CT HHFA XETR DE000A0S8488 HAMBURG.HAFEN U.LOG.A-SP SDX1 EQU EUR Y

CT TLG XETR DE000A12B8Z4 TLG IMMOBILIEN AG SDX1 EQU EUR Y

CT G24 XETR DE000A12DM80 SCOUT24 AG NA O.N. SDX1 EQU EUR Y

CT RKET XETR DE000A12UKK6 ROCKET INTERNET SE SDX1 EQU EUR Y

CT GLJ XETR DE000A161N30 GRENKE AG NA O.N. SDX1 EQU EUR Y

CT DBAN XETR DE000A1TNUT7 DT.BETEILIG.AG NA O.N. SDX1 EQU EUR Y

CT WCMK XETR DE000A1X3X33 WCM BET.GRD.AG O.N. SDX1 EQU EUR Y