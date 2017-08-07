sprite-preloader
Anzeige
Mehr »
Montag, 07.08.2017 Börsentäglich über 12.000 News von 559 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Passende Knock-Outs zu Ihrer Suchanfrage (Anzeige)
Erweiterte
Suche
lynx
Ad hoc-Mitteilungen

130,75 Euro		+2,25
+1,75 %
WKN: A117ME ISIN: US01609W1027 Ticker-Symbol: AHLA 
Aktie:
Branche
Internet
Aktienmarkt
ASIEN
1-Jahres-Chart
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR 1-Woche-Intraday-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
129,89
130,41
06.08.
130,01
130,34
07:30
Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
ADLER REAL ESTATE AG
ADLER REAL ESTATE AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ADLER REAL ESTATE AG13,63+1,11 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR130,75+1,75 %
AMADEUS FIRE AG81,56+2,60 %
BAYWA AG30,985-0,48 %
BERTRANDT AG82,97+2,14 %
BIOTEST AG VZ22,90+0,70 %
BORUSSIA DORTMUND GMBH & CO KGAA6,259+2,37 %
CAPITAL STAGE AG6,087-0,67 %
CEWE STIFTUNG & CO KGAA77,05+1,64 %
DMG MORI AG50,66+0,84 %
GAZPROM PJSC ADR3,354+0,57 %
GERRY WEBER INTERNATIONAL AG10,915+2,49 %
GRAMMER AG49,46+1,81 %
HAMBORNER REIT AG9,13-0,11 %
HORNBACH HOLDING AG & CO KGAA78,70-0,14 %
HYPOPORT AG122,25+2,60 %
INDUS HOLDING AG64,30+0,47 %
LUKOIL PJSC ADR40,55-0,61 %
SBERBANK OF RUSSIA PJSC ADR10,165+0,89 %
XILINX INC53,67+1,86 %
YUM BRANDS INC63,47+0,47 %
ZOOPLUS AG163,50+1,05 %