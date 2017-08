The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT XIX XETR US9839191015 XILINX INC. DL-,01 NAM0 EQU EUR Y

CT TGR XETR US9884981013 YUM BRANDS NAM0 EQU EUR Y

CT GAZ XETR US3682872078 GAZPROM ADR SP./2 RL 5L 5 NEWX EQU EUR Y

CT LUK XETR US69343P1057 LUKOIL SP.ADR RL-,025 NEWX EQU EUR Y

CT SBNC XETR US80585Y3080 SBERBANK ADR REGS/4 RL3 NEWX EQU EUR Y

CT AHLA XETR US01609W1027 ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 1 SAM0 EQU EUR Y

CT GWI1 XETR DE0003304101 GERRY WEBER INTERNAT.O.N. SDX1 EQU EUR Y

CT ADL XETR DE0005008007 ADLER REAL ESTATE AG SDX1 EQU EUR Y

CT AAD XETR DE0005093108 AMADEUS FIRE AG SDX1 EQU EUR Y

CT ZO1 XETR DE0005111702 ZOOPLUS AG SDX1 EQU EUR Y

CT BYW XETR DE0005194005 BAYWA AG NA. SDX1 EQU EUR Y

CT BYW6 XETR DE0005194062 BAYWA AG VINK.NA. O.N. SDX1 EQU EUR Y

CT BIO XETR DE0005227201 BIOTEST AG ST O.N. SDX1 EQU EUR Y

CT BIO3 XETR DE0005227235 BIOTEST AG VZ O.N. SDX1 EQU EUR Y

CT BDT XETR DE0005232805 BERTRANDT AG O.N. SDX1 EQU EUR Y

CT CWC XETR DE0005403901 CEWE STIFT.KGAA O.N. SDX1 EQU EUR Y

CT BVB XETR DE0005493092 BORUSSIA DORTMUND SDX1 EQU EUR Y

CT HYQ XETR DE0005493365 HYPOPORT AG SDX1 EQU EUR Y

CT GIL XETR DE0005878003 DMG MORI AG O.N. SDX1 EQU EUR Y

CT GMM XETR DE0005895403 GRAMMER AG O.N. SDX1 EQU EUR Y

CT HAB XETR DE0006013006 HAMBORNER REIT AG O.N. SDX1 EQU EUR Y

CT HBH XETR DE0006083405 HORNBACH HOLD.ST O.N. SDX1 EQU EUR Y

CT CAP XETR DE0006095003 CAPITAL STAGE AG SDX1 EQU EUR Y

CT INH XETR DE0006200108 INDUS HOLDING AG SDX1 EQU EUR Y