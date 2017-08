The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT SYV XETR US88554D2053 3 D SYS CORP. DL-,001 NAM0 EQU EUR Y

CT MMM XETR US88579Y1010 3M CO. DL-,01 NAM0 EQU EUR Y

CT 17T XETR US8872281048 TIME INC. DL-,01 NAM0 EQU EUR Y

CT TO2 XETR US8910921084 TORO CO DL1 NAM0 EQU EUR Y

CT TWR XETR US90184L1026 TWITTER INC. DL-,000005 NAM0 EQU EUR Y

CT U9R XETR US9043111072 UNDER ARMOUR A DL-,000333 NAM0 EQU EUR Y

CT U9RA XETR US9043112062 UNDER ARMOUR C DL-,000333 NAM0 EQU EUR Y

CT UNP XETR US9078181081 UNION PAC. DL 2,50 NAM0 EQU EUR Y

CT UPAB XETR US9113121068 UNITED PARCEL SE.B DL-01 NAM0 EQU EUR Y

CT USX1 XETR US9129091081 UNITED STATES STEEL DL 1 NAM0 EQU EUR Y

CT UTC1 XETR US9130171096 UTD TECHN. DL 1 NAM0 EQU EUR Y

CT UNH XETR US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 NAM0 EQU EUR Y

CT U6Z XETR US9168961038 URANIUM ENERGY DL-,001 NAM0 EQU EUR Y

CT VFP XETR US9182041080 V.F. CORP. NAM0 EQU EUR Y

CT BAC XETR US92343V1044 VERIZON COMM. INC. DL-,10 NAM0 EQU EUR Y

CT VX1 XETR US92532F1003 VERTEX PHARMAC. DL-,01 NAM0 EQU EUR Y

CT 3V64 XETR US92826C8394 VISA INC. CL. A DL -,0001 NAM0 EQU EUR Y

CT WMT XETR US9311421039 WAL-MART STRS DL-,10 NAM0 EQU EUR Y

CT W8A XETR US9314271084 WALGREENS BOOTS AL.DL-,01 NAM0 EQU EUR Y

CT NWT XETR US9497461015 WELLS FARGO + CO.DL 1,666 NAM0 EQU EUR Y

CT WDC XETR US9581021055 WESTN DIGITAL DL-,01 NAM0 EQU EUR Y

CT WHR XETR US9633201069 WHIRLPOOL CORP. DL 1 NAM0 EQU EUR Y

CT WHT XETR US9663871021 WHITING PETROLEUM DL-,001 NAM0 EQU EUR Y

CT WFM XETR US9668371068 WHOLE FOODS MKT NAM0 EQU EUR Y