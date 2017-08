The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT NTH XETR US6668071029 NORTHROP GRUMMAN DL 1 NAM0 EQU EUR Y

CT SC2 XETR US67020Y1001 NUANCE COMMUNIC. DL-,001 NAM0 EQU EUR Y

CT NVD XETR US67066G1040 NVIDIA CORP. DL-,001 NAM0 EQU EUR Y

CT SP4A XETR US68230A1060 ONCOGENEX PHARMAC. DL-001 NAM0 EQU EUR Y

CT ORC XETR US68389X1054 ORACLE CORP. DL-,01 NAM0 EQU EUR Y

CT 4OR XETR US68620A1043 ORGANOVO HLDGS DL-,01 NAM0 EQU EUR Y

CT 2PP XETR US70450Y1038 PAYPAL HDGS INC.DL-,0001 NAM0 EQU EUR Y

CT PEP XETR US7134481081 PEPSICO INC. DL-,0166 NAM0 EQU EUR Y

CT PFE XETR US7170811035 PFIZER INC. DL-,05 NAM0 EQU EUR Y

CT 4I1 XETR US7181721090 PHILIP MORRIS INTL INC. NAM0 EQU EUR Y

CT R66 XETR US7185461040 PHILLIPS 66 DL-,01 NAM0 EQU EUR Y

CT 0PP XETR US7370101088 PORTOLA PHARMACEUT.DL-001 NAM0 EQU EUR Y

CT PCE1 XETR US7415034039 PRICELINE GRP INC.DL-,008 NAM0 EQU EUR Y

CT PRG XETR US7427181091 PROCTER GAMBLE NAM0 EQU EUR Y

CT QCI XETR US7475251036 QUALCOMM INC. DL-,0001 NAM0 EQU EUR Y

CT RTN1 XETR US7551115071 RAYTHEON CO. DL-,01 NAM0 EQU EUR Y

CT FOO XETR US79466L3024 SALESFORCE.COM DL-,001 NAM0 EQU EUR Y

CT 1SI XETR US83304A1060 SNAP INC. CL.A DL-,00001 NAM0 EQU EUR Y

CT SWN XETR US8447411088 SOUTHW. AIRL. CO. DL 1 NAM0 EQU EUR Y

CT SRB XETR US8552441094 STARBUCKS CORP. NAM0 EQU EUR Y

CT SYK XETR US8636671013 STRYKER CORP. DL-,10 NAM0 EQU EUR Y

CT SYM XETR US8715031089 SYMANTEC CORP. DL-,01 NAM0 EQU EUR Y

CT 0TS XETR US87336U1051 TABLEAU SOFTW. A DL-,0001 NAM0 EQU EUR Y

CT TL0 XETR US88160R1014 TESLA INC. DL -,001 NAM0 EQU EUR Y