sprite-preloader
Anzeige
Mehr »
Montag, 07.08.2017 Börsentäglich über 12.000 News von 559 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Passende Knock-Outs zu Ihrer Suchanfrage (Anzeige)
Erweiterte
Suche
lynx
Ad hoc-Mitteilungen

61,90 Euro		+0,981
+1,61 %
WKN: 870747 ISIN: US5949181045 Ticker-Symbol: MSF 
Aktie:
Branche
Software
Aktienmarkt
NASDAQ-100
DJ Industrial
S&P 100
S&P 500
1-Jahres-Chart
MICROSOFT CORPORATION Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
MICROSOFT CORPORATION 1-Woche-Intraday-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
61,58
61,83
06.08.
61,62
61,72
07:37
Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
ELI LILLY AND COMPANY
ELI LILLY AND COMPANY Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ELI LILLY AND COMPANY70,38+1,81 %
JOHNSON & JOHNSON113,18+1,62 %
JPMORGAN CHASE & CO79,80+1,92 %
KELLOGG COMPANY60,04+2,95 %
KIMBERLY-CLARK CORPORATION101,84+0,03 %
KINDER MORGAN INC17,20+0,50 %
KRAFT HEINZ COMPANY73,73+0,29 %
LAS VEGAS SANDS CORP50,84+0,47 %
LOCKHEED MARTIN CORPORATION250,77+1,23 %
MASTERCARD INC110,40+0,82 %
MATTEL INC16,02-0,59 %
MAXWELL TECHNOLOGIES INC4,78+0,36 %
MCDONALDS CORPORATION130,95+0,39 %
MCEWEN MINING INC2,022-5,51 %
MERCK & CO INC54,03+1,21 %
MICRON TECHNOLOGY INC24,004+2,29 %
MICROSOFT CORPORATION61,90+1,61 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC37,015+0,11 %
MONSANTO COMPANY100,20+1,27 %
MORGAN STANLEY41,16+3,11 %
NETFLIX INC153,50+1,42 %
NEWMONT MINING CORPORATION30,694-1,44 %
NIKE INC50,86+0,57 %