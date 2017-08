The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT CMC XETR US46625H1005 JPMORGAN CHASE DL 1 NAM0 EQU EUR Y

CT JNJ XETR US4781601046 JOHNSON + JOHNSON DL 1 NAM0 EQU EUR Y

CT KEL XETR US4878361082 KELLOGG CO. DL -,25 NAM0 EQU EUR Y

CT KMY XETR US4943681035 KIMBERLY-CLARK DL 1,25 NAM0 EQU EUR Y

CT 2KD XETR US49456B1017 KINDER MORGAN P DL-,01 NAM0 EQU EUR Y

CT KHNZ XETR US5007541064 KRAFT HEINZ CO.DL -,01 NAM0 EQU EUR Y

CT LCR XETR US5178341070 LAS VEGAS SANDS DL-,001 NAM0 EQU EUR Y

CT LLY XETR US5324571083 ELI LILLY NAM0 EQU EUR Y

CT LOM XETR US5398301094 LOCKHEED MARTIN DL 1 NAM0 EQU EUR Y

CT M4I XETR US57636Q1040 MASTERCARD INC.A DL-,0001 NAM0 EQU EUR Y

CT MTT XETR US5770811025 MATTEL INC. DL 1 NAM0 EQU EUR Y

CT MXW XETR US5777671067 MAXWELL TECHS INC. DL-,01 NAM0 EQU EUR Y

CT MDO XETR US5801351017 MCDONALDS CORP. DL-,01 NAM0 EQU EUR Y

CT US8A XETR US58039P1075 MCEWEN MINING INC. NAM0 EQU EUR Y

CT 6MK XETR US58933Y1055 MERCK CO. DL-,01 NAM0 EQU EUR Y

CT MSF XETR US5949181045 MICROSOFT DL-,00000625 NAM0 EQU EUR Y

CT MTE XETR US5951121038 MICRON TECHN. INC. DL-,10 NAM0 EQU EUR Y

CT KTF XETR US6092071058 MONDELEZ INTL INC. A NAM0 EQU EUR Y

CT MOO XETR US61166W1018 MONSANTO CO. DL-,01 NAM0 EQU EUR Y

CT DWD XETR US6174464486 MORGAN STANLEY DL-,01 NAM0 EQU EUR Y

CT NFC XETR US64110L1061 NETFLIX INC. DL-,001 NAM0 EQU EUR Y

CT NMM XETR US6516391066 NEWMONT MNG CORP. DL 1,60 NAM0 EQU EUR Y

CT NKE XETR US6541061031 NIKE INC. B NAM0 EQU EUR Y

CT 34L XETR US65481J1097 NIVALIS THERAPEUT.DL-,001 NAM0 EQU EUR Y