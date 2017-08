The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT FIV XETR US3377381088 FISERV INC. DL-,01 NAM0 EQU EUR Y

CT 5FB XETR US33812L1026 FITBIT A DL-,0001 NAM0 EQU EUR Y

CT FMC1 XETR US3453708600 FORD MOTOR DL-,01 NAM0 EQU EUR Y

CT FPMB XETR US35671D8570 FREEPORT-MCMORAN INC. NAM0 EQU EUR Y

CT GEC XETR US3696041033 GENL EL. CO. DL -,06 NAM0 EQU EUR Y

CT GRM XETR US3703341046 GENL MILLS DL -,10 NAM0 EQU EUR Y

CT 8GM XETR US37045V1008 GENERAL MOTORS DL-,01 NAM0 EQU EUR Y

CT GIS XETR US3755581036 GILEAD SCIENCES DL-,001 NAM0 EQU EUR Y

CT GOS XETR US38141G1040 GOLDMAN SACHS GRP INC. NAM0 EQU EUR Y

CT G5N XETR US3994731079 GROUPON INC. DL-,0001 NAM0 EQU EUR Y

CT 7HP XETR US40434L1052 HP INC DL -,01 NAM0 EQU EUR Y

CT HAL XETR US4062161017 HALLIBURTON CO. DL 2,50 NAM0 EQU EUR Y

CT HAR XETR US4128221086 HARLEY-DAVID.INC. DL -,01 NAM0 EQU EUR Y

CT HCL XETR US4227041062 HECLA MNG DL-,25 NAM0 EQU EUR Y

CT QCLN XETR US42327L2007 HELIOS+MATHE.ANALYT.DL-01 NAM0 EQU EUR Y

CT 2HP XETR US42824C1099 HEWLETT PACKARD ENT. NAM0 EQU EUR Y

CT HDI XETR US4370761029 HOME DEPOT INC. DL-,05 NAM0 EQU EUR Y

CT ALD XETR US4385161066 HONEYWELL INTL DL1 NAM0 EQU EUR Y

CT HO7 XETR US4404521001 HORMEL FOODS DL-,01465 NAM0 EQU EUR Y

CT ILU XETR US4523271090 ILLUMINA INC. DL-,01 NAM0 EQU EUR Y

CT INL XETR US4581401001 INTEL CORP. DL-,001 NAM0 EQU EUR Y

CT IBM XETR US4592001014 INTL BUS. MACH. DL-,20 NAM0 EQU EUR Y

CT INP XETR US4601461035 INTL PAPER DL 1 NAM0 EQU EUR Y

CT I8R XETR US4627261005 IROBOT CORP. DL-,01 NAM0 EQU EUR Y