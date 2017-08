The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT CXU XETR US1713401024 CHURCH + DWIGHT CO. DL 1 NAM0 EQU EUR Y

CT CIS XETR US17275R1023 CISCO SYSTEMS DL-,001 NAM0 EQU EUR Y

CT TRVC XETR US1729674242 CITIGROUP INC.NEW DL -,01 NAM0 EQU EUR Y

CT C6O XETR US1894641000 CLOVIS ONCOLOGY DL-,001 NAM0 EQU EUR Y

CT CCC3 XETR US1912161007 COCA-COLA CO. DL-,25 NAM0 EQU EUR Y

CT CDM1 XETR US1921085049 COEUR MINING DL -,01 NAM0 EQU EUR Y

CT CPA XETR US1941621039 COLGATE-PALMOLIVE DL 1 NAM0 EQU EUR Y

CT CMS XETR US2017231034 COMMERCIAL METALS DL-,01 NAM0 EQU EUR Y

CT YCP XETR US20825C1045 CONOCOPHILLIPS DL-,01 NAM0 EQU EUR Y

CT GLW XETR US2193501051 CORNING INC. DL -,50 NAM0 EQU EUR Y

CT DAP XETR US2358511028 DANAHER CORP. DL-,01 NAM0 EQU EUR Y

CT DCO XETR US2441991054 DEERE CO. DL 1 NAM0 EQU EUR Y

CT 12D XETR US24703L1035 DELL TECHS INC. V DL-,01 NAM0 EQU EUR Y

CT DBD XETR US2536511031 DIEBOLD NIXDORF DL 1,25 NAM0 EQU EUR Y

CT WDP XETR US2546871060 DISNEY (WALT) CO. NAM0 EQU EUR Y

CT DCH1 XETR US2605431038 DOW CHEM. DL 2,50 NAM0 EQU EUR Y

CT DUP XETR US2635341090 DU PONT NEMOURS DL -,30 NAM0 EQU EUR Y

CT EBA XETR US2786421030 EBAY INC. DL-,001 NAM0 EQU EUR Y

CT ERT XETR US2855121099 EL. ARTS INC. DL-,01 NAM0 EQU EUR Y

CT EX9 XETR US30161Q1040 EXELIXIS INC. DL-,01 NAM0 EQU EUR Y

CT XONA XETR US30231G1022 EXXON MOBIL CORP. NAM0 EQU EUR Y

CT FB2A XETR US30303M1027 FACEBOOK INC.A DL-,000006 NAM0 EQU EUR Y

CT FDX XETR US31428X1063 FEDEX CORP. DL-,10 NAM0 EQU EUR Y

CT F3A XETR US3364331070 FIRST SOLAR INC. D -,001 NAM0 EQU EUR Y