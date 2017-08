The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT AMZ XETR US0231351067 AMAZON.COM INC. DL-,01 NAM0 EQU EUR Y

CT A1G XETR US02376R1023 AMERICAN AIRLINES GRP NAM0 EQU EUR Y

CT AEC1 XETR US0258161092 AMER. EXPRESS DL -,20 NAM0 EQU EUR Y

CT AINN XETR US0268747849 AMER.INTL GRP NEW DL 2,50 NAM0 EQU EUR Y

CT AWC XETR US0304201033 AMERICAN WATER WKS DL-,01 NAM0 EQU EUR Y

CT AMG XETR US0311621009 AMGEN INC. DL-,0001 NAM0 EQU EUR Y

CT APC XETR US0378331005 APPLE INC. NAM0 EQU EUR Y

CT AP2 XETR US0382221051 APPLIED MATERIALS INC. NAM0 EQU EUR Y

CT ADM XETR US0394831020 ARCHER DANIELS MIDLAND NAM0 EQU EUR Y

CT ALU2 XETR US03965L1008 ARCONIC INC. DL 1 NAM0 EQU EUR Y

CT AR2 XETR US04269X1054 ARRAY BIOPHARMA DL-,001 NAM0 EQU EUR Y

CT NCB XETR US0605051046 BANK AMERICA DL 0,01 NAM0 EQU EUR Y

CT BTL XETR US0718131099 BAXTER INTL DL 1 NAM0 EQU EUR Y

CT BRH XETR US0846701086 BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5 NAM0 EQU EUR Y

CT BRYN XETR US0846707026 BERKSH. H.B NEW DL-,00333 NAM0 EQU EUR Y

CT IDP XETR US09062X1037 BIOGEN INC. DL -,0005 NAM0 EQU EUR Y

CT BLQA XETR US09247X1019 BLACKROCK CL. A DL -,01 NAM0 EQU EUR Y

CT BCO XETR US0970231058 BOEING CO. DL 5 NAM0 EQU EUR Y

CT BRM XETR US1101221083 BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10 NAM0 EQU EUR Y

CT CR8 XETR US1407811058 CARBO CERAMICS DL-,01 NAM0 EQU EUR Y

CT CAT1 XETR US1491231015 CATERPILLAR INC. DL 1 NAM0 EQU EUR Y

CT CG3 XETR US1510201049 CELGENE CORP. DL-,01 NAM0 EQU EUR Y

CT 2CU XETR US1638511089 CHEMOURS CO. DL-,01 NAM0 EQU EUR Y

CT CHV XETR US1667641005 CHEVRON CORP. DL-,75 NAM0 EQU EUR Y