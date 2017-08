The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT AIR XETR NL0000235190 AIRBUS MDX1 EQU EUR Y

CT SNH XETR NL0011375019 STEINHOFF INT.HLDG.EO-,50 MDX1 EQU EUR Y

CT SDF1 XETR US48265W1080 K+S AG SP.ADR 1/2/O.N. MDX1 EQU EUR Y

CT ABR XETR CA0679011084 BARRICK GOLD CORP. NAM0 EQU EUR Y

CT DRG XETR CA26154A1066 DREAM GL.REAL EST.I.TR.U. NAM0 EQU EUR Y

CT FMV XETR CA32076V1031 FIRST MAJESTIC SILVER NAM0 EQU EUR Y

CT GO5 XETR CA3809564097 GOLDCORP INC. NAM0 EQU EUR Y

CT KIN2 XETR CA4969024047 KINROSS GOLD CORP. NAM0 EQU EUR Y

CT ZSB XETR CA82967M1005 SIRONA BIOCHEM CORP. NAM0 EQU EUR Y

CT SII XETR CA9628791027 WHEATON PREC. METALS NAM0 EQU EUR Y

CT RNY XETR CA98462Y1007 YAMANA GOLD INC. NAM0 EQU EUR Y

CT AGJ XETR US0010841023 AGCO CORP. DL-,01 NAM0 EQU EUR Y

CT AK2 XETR US0015471081 AK STEEL HLDG DL-,01 NAM0 EQU EUR Y

CT SOBA XETR US00206R1023 AT + T INC. DL 1 NAM0 EQU EUR Y

CT ABL XETR US0028241000 ABBOTT LABS NAM0 EQU EUR Y

CT 4AB XETR US00287Y1091 ABBVIE INC. DL-,01 NAM0 EQU EUR Y

CT AIY XETR US00507V1098 ACTIVISION BLIZZARD INC. NAM0 EQU EUR Y

CT AMD XETR US0079031078 ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 NAM0 EQU EUR Y

CT AXP XETR US0153511094 ALEXION PHARMAC. DL-,0001 NAM0 EQU EUR Y

CT DUL XETR US02043Q1076 ALNYLAM PHARMACE.DL-,0001 NAM0 EQU EUR Y

CT ABEC XETR US02079K1079 ALPHABET INC.CL C DL-,001 NAM0 EQU EUR Y

CT ABEA XETR US02079K3059 ALPHABET INC.CL.A DL-,001 NAM0 EQU EUR Y

CT ALA XETR US0213461017 ALTABA INC. NAM0 EQU EUR Y

CT PHM7 XETR US02209S1033 ALTRIA GRP INC. DL-,333 NAM0 EQU EUR Y