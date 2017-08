The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT HNR1 XETR DE0008402215 HANNOVER RUECK SE NA O.N. MDX1 EQU EUR Y

CT MTX XETR DE000A0D9PT0 MTU AERO ENGINES NA O.N. MDX1 EQU EUR Y

CT DWNI XETR DE000A0HN5C6 DEUTSCHE WOHNEN AG INH MDX1 EQU EUR Y

CT AOX XETR DE000A0LD2U1 ALSTRIA OFFICE REIT-AG MDX1 EQU EUR Y

CT GXI XETR DE000A0LD6E6 GERRESHEIMER AG MDX1 EQU EUR Y

CT HLE XETR DE000A13SX22 HELLA KGAA HUECK+CO. O.N. MDX1 EQU EUR Y

CT BNR XETR DE000A1DAHH0 BRENNTAG AG NA O.N. MDX1 EQU EUR Y

CT NOEJ XETR DE000A1H8BV3 NORMA GROUP SE NA O.N. MDX1 EQU EUR Y

CT BOSS XETR DE000A1PHFF7 HUGO BOSS AG NA O.N. MDX1 EQU EUR Y

CT IGY XETR DE000A2AADD2 INNOGY SE INH. O.N. MDX1 EQU EUR Y

CT B4B XETR DE000BFB0019 METRO WHOLE.FOOD ST O.N. MDX1 EQU EUR Y

CT B4B3 XETR DE000BFB0027 METRO WHOLE.FOOD VZO O.N. MDX1 EQU EUR Y

CT EVK XETR DE000EVNK013 EVONIK INDUSTRIES NA O.N. MDX1 EQU EUR Y

CT KGX XETR DE000KGX8881 KION GROUP AG MDX1 EQU EUR Y

CT SDF XETR DE000KSAG888 K+S AG NA O.N. MDX1 EQU EUR Y

CT OSR XETR DE000LED4000 OSRAM LICHT AG NA O.N. MDX1 EQU EUR Y

CT LEG XETR DE000LEG1110 LEG IMMOBILIEN AG NA O.N. MDX1 EQU EUR Y

CT SHA XETR DE000SHA0159 SCHAEFFLER AG INH. VZO MDX1 EQU EUR Y

CT SY1 XETR DE000SYM9999 SYMRISE AG INH. O.N. MDX1 EQU EUR Y

CT TLX XETR DE000TLX1005 TALANX AG NA O.N. MDX1 EQU EUR Y

CT UN01 XETR DE000UNSE018 UNIPER SE NA O.N. MDX1 EQU EUR Y

CT WCH XETR DE000WCH8881 WACKER CHEMIE O.N. MDX1 EQU EUR Y

CT ZAL XETR DE000ZAL1111 ZALANDO SE MDX1 EQU EUR Y

CT RRTL XETR LU0061462528 RTL GROUP MDX1 EQU EUR Y