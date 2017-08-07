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AURUBIS AG72,16-1,64 %
AXEL SPRINGER SE54,44-2,17 %
BILFINGER SE36,47+2,76 %
CECONOMY AG9,581+0,25 %
COVESTRO AG66,90+0,31 %
DEUTSCHE EUROSHOP AG35,14+0,49 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG11,465+1,33 %
DUERR AG99,29+2,05 %
FIELMANN AG71,85-0,92 %
FRAPORT AG84,95+0,07 %
FUCHS PETROLUB SE47,575+0,07 %
GEA GROUP AG37,60+8,73 %
HOCHTIEF AG150,50+0,70 %
JUNGHEINRICH AG33,905+1,35 %
KRONES AG107,45+2,24 %
RATIONAL AG532,90+0,90 %
RHEINMETALL AG86,61+0,24 %
SALZGITTER AG37,85+2,15 %
STADA ARZNEIMITTEL AG65,26-0,70 %
STROEER SE & CO KGAA56,35+0,71 %
SUEDZUCKER AG18,545+2,26 %
TAG IMMOBILIEN AG14,02+0,47 %