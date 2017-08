The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT SPR XETR DE0005501357 A.SPRINGER SE VNA MDX1 EQU EUR Y

CT DUE XETR DE0005565204 DUERR AG O.N. MDX1 EQU EUR Y

CT FIE XETR DE0005772206 FIELMANN AG O.N. MDX1 EQU EUR Y

CT FRA XETR DE0005773303 FRAPORT AG FFM.AIRPORT MDX1 EQU EUR Y

CT FPE XETR DE0005790406 FUCHS PETROLUB SE O.N. MDX1 EQU EUR Y

CT FPE3 XETR DE0005790430 FUCHS PETROL.SE VZO O.N. MDX1 EQU EUR Y

CT GBF XETR DE0005909006 BILFINGER SE O.N. MDX1 EQU EUR Y

CT 1COV XETR DE0006062144 COVESTRO AG O.N. MDX1 EQU EUR Y

CT HOT XETR DE0006070006 HOCHTIEF AG MDX1 EQU EUR Y

CT SZG XETR DE0006202005 SALZGITTER AG O.N. MDX1 EQU EUR Y

CT JUN3 XETR DE0006219934 JUNGHEINRICH AG O.N.VZO MDX1 EQU EUR Y

CT KRN XETR DE0006335003 KRONES AG O.N. MDX1 EQU EUR Y

CT G1A XETR DE0006602006 GEA GROUP AG MDX1 EQU EUR Y

CT NDA XETR DE0006766504 AURUBIS AG MDX1 EQU EUR Y

CT RAA XETR DE0007010803 RATIONAL AG MDX1 EQU EUR Y

CT RHM XETR DE0007030009 RHEINMETALL AG MDX1 EQU EUR Y

CT SAZ XETR DE0007251803 STADA ARZNEIMITT. NA O.N. MDX1 EQU EUR Y

CT CEC XETR DE0007257503 METRO AG ST O.N. MDX1 EQU EUR Y

CT CEC1 XETR DE0007257537 METRO AG VZO O.N. MDX1 EQU EUR Y

CT SZU XETR DE0007297004 SUEDZUCKER AG O.N. MDX1 EQU EUR Y

CT DEQ XETR DE0007480204 DEUTSCHE EUROSHOP AG O.N. MDX1 EQU EUR Y

CT SAX XETR DE0007493991 STROEER SE + CO. KGAA MDX1 EQU EUR Y

CT PBB XETR DE0008019001 DT.PFANDBRIEFBK AG MDX1 EQU EUR Y

CT TEG XETR DE0008303504 TAG IMMOBILIEN AG MDX1 EQU EUR Y