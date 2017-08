The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT AEND XETR NL0000303709 AEGON NV (DEMAT.) EO-12 LUX0 EQU EUR Y

CT F3D XETR NL0000352565 FUGRO NV CVA NAM. EO-,05 LUX0 EQU EUR Y

CT VNX XETR NL0009538784 NXP SEMICONDUCTORS EO-,20 LUX0 EQU EUR Y

CT ASME XETR NL0010273215 ASML HOLDING EO -,09 LUX0 EQU EUR Y

CT FBE XETR NL0010315453 FYBER N.V. EO -,10 LUX0 EQU EUR Y

CT 0ME XETR NL0010831061 MOBILEYE N.V. EO -,01 LUX0 EQU EUR Y

CT 2FI XETR NL0010877643 FIAT CHRYSLER AUTOM. 0,01 LUX0 EQU EUR Y

CT 8GV XETR NL0010937066 GRANDVISION N.V. EO -,02 LUX0 EQU EUR Y

CT 2FE XETR NL0011585146 FERRARI N.V. LUX0 EQU EUR Y

CT AHOG XETR NL0011794037 AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 LUX0 EQU EUR Y

CT INN1 XETR NL0011821202 ING GROEP NV EO -,01 LUX0 EQU EUR Y

CT SAE XETR NL0012044747 SHOP APOTHEKE EUROPE INH. LUX0 EQU EUR Y

CT XAE2 XETR NL0012293955 CATALIS SE NAM. EO 1 LUX0 EQU EUR Y

CT AENF XETR US0079241032 AEGON NV EO 0,12 NY REG.1 LUX0 EQU EUR Y

CT ARRJ XETR US03938L2034 ARCELORMITTAL NY SHS/1 ON LUX0 EQU EUR Y

CT INNA XETR US4568371037 ING GP NV SP.ADR/1 EO-,24 LUX0 EQU EUR Y

CT PHIA XETR US5004723038 KONINKL. PHILIPS ADR -,20 LUX0 EQU EUR Y

CT OPC XETR US6745991058 OCCIDENTAL PET. DL-,20 LUX0 EQU EUR Y

CT UNIN XETR US9047847093 UNILEVER EO-,16 N.Y.SHS 1 LUX0 EQU EUR Y

CT ASMF XETR USN070592100 ASML HOLDING NY EO-,09 LUX0 EQU EUR Y

CT ARL XETR DE0005408116 AAREAL BANK AG MDX1 EQU EUR Y

CT LEO XETR DE0005408884 LEONI AG NA O.N. MDX1 EQU EUR Y

CT EVD XETR DE0005470306 CTS EVENTIM KGAA MDX1 EQU EUR Y

CT LXS XETR DE0005470405 LANXESS AG MDX1 EQU EUR Y