The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT ENI XETR IT0003132476 ENI S.P.A. ITA0 EQU EUR Y

CT TQI XETR IT0003497168 TELECOM ITALIA ITA0 EQU EUR Y

CT TQIR XETR IT0003497176 TELECOM ITALIA RNC ITA0 EQU EUR Y

CT GHH XETR IT0003697080 GEOX S.P.A. EO-,10 ITA0 EQU EUR Y

CT CRIN XETR IT0005239360 UNICREDIT ITA0 EQU EUR Y

CT SRH XETR MT0000580101 SOLIDARE REAL E.H.PLC EO1 ITA0 EQU EUR Y

CT MOS XETR BE0003735496 ORANGE BELGIUM S.A. LUX0 EQU EUR Y

CT AGE XETR BE0003755692 AGFA-GEVAERT N.V. LUX0 EQU EUR Y

CT FO4N XETR BE0974264930 AGEAS SA/NV LUX0 EQU EUR Y

CT 1NBA XETR BE0974293251 ANHEUSER-BUSCH INBEV LUX0 EQU EUR Y

CT 30L2 XETR FR0013188844 SOLUTIONS 30 INH. EO-,51 LUX0 EQU EUR Y

CT O5G XETR LU0251710041 CPI PROPERTY GRP EO-,10 LUX0 EQU EUR Y

CT EXC XETR LU0472835155 EXCEET GROUP SE RED. A LUX0 EQU EUR Y

CT 3W9K XETR LU1072910919 3W POWER S.A. EO -,01 LUX0 EQU EUR Y

CT CCAP XETR LU1296758029 CORESTATE CAPITAL HLDG LUX0 EQU EUR Y

CT SEN XETR LU1377527517 SENVION S.A. EUR -,01 LUX0 EQU EUR Y

CT MBC XETR LU1404975507 MYBUCKS SA ORD.REG. EO 1 LUX0 EQU EUR Y

CT ARRD XETR LU1598757687 ARCELORMITTAL S.A. NOUV. LUX0 EQU EUR Y

CT TGHN XETR LU1618151879 LOGWIN AG NAM. O.N. LUX0 EQU EUR Y

CT KPN XETR NL0000009082 KON. KPN NV EO-04 LUX0 EQU EUR Y

CT HNK1 XETR NL0000009165 HEINEKEN EO 1,60 LUX0 EQU EUR Y

CT UNI3 XETR NL0000009355 UNILEVER CVA EO -,16 LUX0 EQU EUR Y

CT PHI1 XETR NL0000009538 KONINKL. PHILIPS EO -,20 LUX0 EQU EUR Y

CT APM XETR NL0000238145 AD PEPPER MEDIA EO 0,05 LUX0 EQU EUR Y