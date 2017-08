The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT SFD1 XETR DE000A2DAN10 SOFTLINE AG O.N. GER0 EQU EUR Y

CT BTBB XETR DE000A2E3772 BMP HOLDING AG O.N. GER0 EQU EUR Y

CT DHER XETR DE000A2E4K43 DELIVERY HERO AG NA O.N. GER0 EQU EUR Y

CT NUVA XETR DE000A2E4MK4 NORATIS AG INH. O.N. GER0 EQU EUR Y

CT 2HRA XETR DE000A2E4T77 H+R KGAA INH. O.N. GER0 EQU EUR Y

CT CB7N XETR DE000A2E4TN3 SOLVESTA AG NEUE GER0 EQU EUR Y

CT FPH XETR DE000FPH9000 FRANCOTYP-POSTALIA HLDG GER0 EQU EUR Y

CT FTK XETR DE000FTG1111 FINTECH GROUP AG NA O.N. GER0 EQU EUR Y

CT LO24 XETR DE000LTT0243 LOTTO24 AG NA O.N. GER0 EQU EUR Y

CT SK1A XETR DE000SKWM021 SKW STAHL-MET.HLDG. NA ON GER0 EQU EUR Y

CT SBS XETR DE000STRA555 STRATEC BIOMEDICAL NA ON GER0 EQU EUR Y

CT TUI1 XETR DE000TUAG000 TUI AG NA O.N. GER0 EQU EUR Y

CT WDL XETR DE000WNDL110 WINDELN.DE SE O.N. GER0 EQU EUR Y

CT ZEF XETR DE000ZDWT018 ZHONGDE WASTE TECHNOLOGY GER0 EQU EUR Y

CT I8IA XETR IE00B3ZJFC95 ICS-INS-EO LIQUI.PRE.ACC. GMF0 EQU EUR Y

CT I8IC XETR IE00B455LS29 ICS-INST.EO GOVT.LIQ.PA GMF0 EQU EUR Y

CT I8IF XETR IE00B45H7020 ICS-INS.US TREAS.PRE.A.DL GMF0 EQU USD Y

CT I8IE XETR IE00B4KZ8V93 ICS-INS.DL LIQUI.PREM ACC GMF0 EQU USD Y

CT I8IB XETR IE00B8C1FB24 ICS-INST.EO ASS.LIQ. ACEO GMF0 EQU EUR Y

CT AT1 XETR CY0105562116 AROUNDTOWN PROP.HD.EO-,01 ITA0 EQU EUR Y

CT ASG XETR IT0000062072 GENERALI EO 1 ITA0 EQU EUR Y

CT IES XETR IT0000072618 INTESA SANPAOLO EO 0,52 ITA0 EQU EUR Y

CT MDS XETR IT0001063210 MEDIASET S.P.A. EO 0,52 ITA0 EQU EUR Y

CT ENL XETR IT0003128367 ENEL S.P.A. EO 1 ITA0 EQU EUR Y