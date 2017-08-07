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WKN: 850312 ISIN: IT0000062072 Ticker-Symbol: ASG 
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AROUNDTOWN PROPERTY HOLDINGS PLC
AROUNDTOWN PROPERTY HOLDINGS PLC Chart 1 Jahr
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AROUNDTOWN PROPERTY HOLDINGS PLC5,235+0,44 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA15,88+0,60 %
BMP HOLDING AG2,02+0,50 %
DELIVERY HERO AG26,88-2,43 %
ENEL SPA4,958+0,79 %
FINTECH GROUP AG16,65+0,51 %
FRANCOTYP-POSTALIA HOLDING AG5,700,00 %
H&R GMBH & CO KGAA12,90+1,57 %
INTESA SANPAOLO SPA2,932+1,17 %
LOTTO24 AG9,751-1,60 %
MEDIASET SPA3,426+2,21 %
NORATIS AG16,635-1,28 %
SKW STAHL-METALLURGIE HOLDING AG2,338-0,43 %
SOFTLINE AG12,635+2,39 %
STRATEC BIOMEDICAL AG50,26-0,40 %
TUI AG13,76+0,70 %
WINDELN.DE SE3,534+3,03 %
ZHONGDE WASTE TECHNOLOGY AG1,405-0,57 %