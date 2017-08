The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT CSY XETR DE000A1PG508 SCY BETEILIG.AG O.N. GER0 EQU EUR Y

CT RSL2 XETR DE000A1PHBB5 R. STAHL AG NA O.N. GER0 EQU EUR Y

CT ICP XETR DE000A1R1C81 PANAMAX AG GER0 EQU EUR Y

CT LIO1 XETR DE000A1RFM03 SYGNIS AG GER0 EQU EUR Y

CT RCMN XETR DE000A1RFMY4 RCM BETEILIGUNGS NA. O.N. GER0 EQU EUR Y

CT SMWN XETR DE000A1RFMZ1 SM WIRTSCHAFTSBER.NA.O.N. GER0 EQU EUR Y

CT ACWN XETR DE000A1TNNN5 A.S.CREATION TAPETEN NA GER0 EQU EUR Y

CT ADE XETR DE000A1TNV91 BITCOIN GROUP SE O.N. GER0 EQU EUR Y

CT MPCK XETR DE000A1TNWJ4 MPC MUENCH.PET.CAP. GER0 EQU EUR Y

CT BST XETR DE000A1X3YY0 BASTEI LUEBBE AG O.N. GER0 EQU EUR Y

CT SWVK XETR DE000A1YCMM2 SOLARWORLD AG O.N. GER0 EQU EUR Y

CT GXP XETR DE000A1YCNN8 GXP GERM.PROP.AG O.N. GER0 EQU EUR Y

CT SD1 XETR DE000A1YDAZ7 SENDR SE NA O.N. GER0 EQU EUR Y

CT 333 XETR DE000A1YDDM9 DECHENG TECHNOLOGY AG GER0 EQU EUR Y

CT IKHK XETR DE000A2AA105 STARDSL AG GER0 EQU EUR Y

CT DFTK XETR DE000A2AA204 DF DT.FORFAIT AG NA O.N. GER0 EQU EUR Y

CT XMYN XETR DE000A2AA4N6 MYBET HOLDING SE NA NEUE GER0 EQU EUR Y

CT T3T1 XETR DE000A2AAA75 SEVEN PRINCIPLES AG O.N. GER0 EQU EUR Y

CT AU2 XETR DE000A2BPL90 AGRARIUS AG INH. O.N. GER0 EQU EUR Y

CT CC1 XETR DE000A2DA414 CONSUS COMM.PTY AG NA ON GER0 EQU EUR Y

CT MXHN XETR DE000A2DA588 MAX AUTOMATION AG NA O.N. GER0 EQU EUR Y

CT FAM2 XETR DE000A2DA6T5 DT.CANNABIS AG JGE O.N. GER0 EQU EUR Y

CT AAG XETR DE000A2DAM03 AUMANN AG GER0 EQU EUR Y

CT TINA XETR DE000A2DAM11 BAUMOT GROUP AG O.N. GER0 EQU EUR Y