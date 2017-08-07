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AGRARIUS AG Chart 1 Jahr
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AGRARIUS AG7,116-1,85 %
AS CREATION TAPETEN AG24,82+1,60 %
AUMANN AG64,64+1,67 %
BASTEI LUEBBE AG5,50-1,11 %
BAUMOT GROUP AG1,623+4,78 %
BITCOIN GROUP SE13,44+6,67 %
CONSUS COMMERCIAL PROPERTY AG9,599-4,15 %
DECHENG TECHNOLOGY AG1,783+0,06 %
DF DEUTSCHE FORFAIT AG0,661+0,15 %
GXP GERMAN PROPERTIES AG0,551+0,55 %
MAX AUTOMATION AG7,584-0,56 %
MPC MUENCHMEYER PETERSEN CAPITAL AG6,283+0,95 %
PANAMAX AG1,943-2,66 %
R.STAHL AG32,00+0,28 %
RCM BETEILIGUNGS AG2,107-1,08 %
SCY BETEILIGUNGEN AG0,584+5,04 %
SENDR SE9,40+0,09 %
SEVEN PRINCIPLES AG12,81-0,19 %
SM WIRTSCHAFTSBERATUNGS AG5,721+0,18 %
SOLARWORLD AG1,08-12,20 %
STARDSL AG1,064+2,50 %
SYGNIS AG1,723-3,69 %