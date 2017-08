The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT TTR1 XETR DE000A0XYGA7 TECHNOTRANS AG NA O.N. GER0 EQU EUR Y

CT IBU XETR DE000A0XYHT5 IBU-TEC ADV.MATER. INH.ON GER0 EQU EUR Y

CT PSAN XETR DE000A0Z1JH9 PSI SOFTWARE AG NA O.N. GER0 EQU EUR Y

CT ERMK XETR DE000A0Z23G6 DEAG DT.ENTERTAINM. O.N. GER0 EQU EUR Y

CT ADN1 XETR DE000A0Z23Q5 ADESSO AG O.N. GER0 EQU EUR Y

CT VROS XETR DE000A0Z2Y48 VERIANOS REAL ESTATE AG GER0 EQU EUR Y

CT ELB XETR DE000A11Q059 ELUMEO SE GER0 EQU EUR Y

CT WL6 XETR DE000A11QVV0 WILEX AG O.N. GER0 EQU EUR Y

CT ECX XETR DE000A11QW50 EPIGENOMICS AG NA O.N. GER0 EQU EUR Y

CT HRPK XETR DE000A11QW68 7C SOLARPARKEN AG O.N. GER0 EQU EUR Y

CT MYRK XETR DE000A11QWW6 MYHAMMER HOLDING AG O.N. GER0 EQU EUR Y

CT ECF XETR DE000A12UK08 ECOMMERCE ALLIANCE NA O.N GER0 EQU EUR Y

CT CB7 XETR DE000A12UKD1 SOLVESTA AG GER0 EQU EUR Y

CT CU1 XETR DE000A12UL56 CHORUS CLEAN ENERGY AG GER0 EQU EUR Y

CT L1OA XETR DE000A12UP29 LLOYD FONDS AG GER0 EQU EUR Y

CT NC5A XETR DE000A12UP37 NORCOM INF.TECHN.AG GER0 EQU EUR Y

CT PAL XETR DE000A12UPJ7 PANTALEON ENTERTAIN.AG GER0 EQU EUR Y

CT WBAG XETR DE000A13SXB0 WILD BUNCH AG O.N. GER0 EQU EUR Y

CT VSC XETR DE000A14KL72 4SC AG GER0 EQU EUR Y

CT U1D XETR DE000A14KN47 UHR.DE AG GER0 EQU EUR Y

CT INW1 XETR DE000A14KR27 GBS SOFTWARE AG GER0 EQU EUR Y

CT DKG XETR DE000A14KRD3 DT.KONSUM REIT-AG GER0 EQU EUR Y

CT WSOK XETR DE000A161010 WALLSTREET:ONLINE AG GER0 EQU EUR Y

CT HXCK XETR DE000A161077 ERNST RUSS AG NA O.N. GER0 EQU EUR Y