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4SC AG
4SC AG Chart 1 Jahr
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4SC AG5,091-2,19 %
7C SOLARPARKEN AG2,391+0,13 %
ADESSO AG50,96+0,02 %
CHORUS CLEAN ENERGY AG12,315-0,24 %
DEAG DEUTSCHE ENTERTAINMENT AG2,528+0,88 %
DEUTSCHE KONSUM REIT-AG8,459+0,25 %
ECOMMERCE ALLIANCE AG7,03+0,11 %
ELUMEO SE8,168-0,91 %
EPIGENOMICS AG4,97+0,40 %
ERNST RUSS AG1,522+5,55 %
GBS SOFTWARE AG0,4550,00 %
IBU-TEC ADVANCED MATERIALS AG15,635+1,49 %
LLOYD FONDS AG3,208+2,66 %
MYHAMMER HOLDING AG6,1030,00 %
NORCOM INFORMATION TECHNOLOGY AG38,00-0,85 %
PANTALEON ENTERTAINMENT AG141,00-15,44 %
PSI SOFTWARE AG16,14+2,54 %
SOLVESTA AG13,920,00 %
TECHNOTRANS AG43,135+0,31 %
UHR.DE AG3,60-7,69 %
VERIANOS REAL ESTATE AG1,43+0,42 %
WALLSTREET:ONLINE AG5,728+1,22 %
WILD BUNCH AG0,501+5,47 %
WILEX AG2,811-2,40 %