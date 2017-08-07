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Bekleidung/Textil
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TOM TAILOR HOLDING SE 1-Woche-Intraday-Chart
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CR CAPITAL REAL ESTATE AG
CR CAPITAL REAL ESTATE AG Chart 1 Jahr
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CR CAPITAL REAL ESTATE AG1,748-1,08 %
CROPENERGIES AG9,25-0,27 %
DATRON AG12,825-1,57 %
DELIGNIT AG6,481+2,06 %
DEMIRE DEUTSCHE MITTELSTAND REAL ESTATE AG3,771+0,03 %
DEUTSCHE ROHSTOFF AG18,55-0,16 %
ELANIX BIOTECHNOLOGIES AG6,016+11,18 %
ENVITEC BIOGAS AG7,738+0,19 %
EYEMAXX REAL ESTATE AG14,90+2,86 %
FAIR VALUE REIT-AG7,995-0,31 %
HELIAD EQUITY PARTNERS GMBH & CO KGAA6,148+0,24 %
HWA AG15,19-7,94 %
M1 KLINIKEN AG10,3850,00 %
M4E AG2,787+0,32 %
MEVIS MEDICAL SOLUTIONS AG38,805+0,08 %
MPH HEALTH CARE AG3,378-0,12 %
M-U-T AG14,53+0,31 %
MUTARES AG12,79-3,69 %
SHS VIVEON AG4,053-0,17 %
STEICO SE21,345-1,82 %
TOM TAILOR HOLDING SE7,716+6,74 %
UET UNITED ELECTRONIC TECHNOLOGY AG0,497+2,26 %
VAPIANO SE21,20+1,51 %