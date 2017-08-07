The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2017
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017
TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP
CT 93M XETR DE000A0L1H32 MPH MITT.PHARMA HLDG GER0 EQU EUR Y
CT HPBK XETR DE000A0L1NN5 HELIAD EQ.PARTN.KGAA GER0 EQU EUR Y
CT CE2 XETR DE000A0LAUP1 CROPENERGIES AG GER0 EQU EUR Y
CT M3V XETR DE000A0LBFE4 MEVIS MEDICAL SOL.NA O.N. GER0 EQU EUR Y
CT CFC XETR DE000A0LBKW6 UET AG O.N. GER0 EQU EUR Y
CT H9W XETR DE000A0LR4P1 HWA AG INH.O.N. GER0 EQU EUR Y
CT ST5 XETR DE000A0LR936 STEICO SE GER0 EQU EUR Y
CT S26 XETR DE000A0MFXR8 PYROLYX AG INH. O.N. GER0 EQU EUR Y
CT MU4 XETR DE000A0MSEQ3 M4E AG INH. O.N. GER0 EQU EUR Y
CT M7U XETR DE000A0MSN11 M-U-T AG MESSGER.INH.O.N. GER0 EQU EUR Y
CT ETG XETR DE000A0MVLS8 ENVITEC BIOGAS O.N. GER0 EQU EUR Y
CT FVI XETR DE000A0MW975 FAIR VALUE REIT-AG INH.ON GER0 EQU EUR Y
CT DLX XETR DE000A0MZ4B0 DELIGNIT AG INH.O.N. GER0 EQU EUR Y
CT MUX XETR DE000A0SMSH2 MUTARES AG GER0 EQU EUR Y
CT M12 XETR DE000A0STSQ8 M1 KLINIKEN AG O.N. GER0 EQU EUR Y
CT TTI XETR DE000A0STST2 TOM TAILOR HLDG NA O.N. GER0 EQU EUR Y
CT BNT1 XETR DE000A0V9L94 EYEMAXX R.EST.AG GER0 EQU EUR Y
CT DAR XETR DE000A0V9LA7 DATRON AG INH.O.N. GER0 EQU EUR Y
CT ELN XETR DE000A0WMJQ4 ELANIX BIOTECHN.AG GER0 EQU EUR Y
CT VAO XETR DE000A0WMNK9 VAPIANO SE INH. O.N. GER0 EQU EUR Y
CT CRZ XETR DE000A0WMQ53 CR CAPITAL REAL ESTATE AG GER0 EQU EUR Y
CT DMRE XETR DE000A0XFSF0 DEMIRE DT.MTS.RE AG GER0 EQU EUR Y
CT SHWK XETR DE000A0XFWK2 SHS VIVEON AG GER0 EQU EUR Y
CT DR0 XETR DE000A0XYG76 DEUTSCHE ROHSTOFF AG GER0 EQU EUR Y
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2017
TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP
CT 93M XETR DE000A0L1H32 MPH MITT.PHARMA HLDG GER0 EQU EUR Y
CT HPBK XETR DE000A0L1NN5 HELIAD EQ.PARTN.KGAA GER0 EQU EUR Y
CT CE2 XETR DE000A0LAUP1 CROPENERGIES AG GER0 EQU EUR Y
CT M3V XETR DE000A0LBFE4 MEVIS MEDICAL SOL.NA O.N. GER0 EQU EUR Y
CT CFC XETR DE000A0LBKW6 UET AG O.N. GER0 EQU EUR Y
CT H9W XETR DE000A0LR4P1 HWA AG INH.O.N. GER0 EQU EUR Y
CT ST5 XETR DE000A0LR936 STEICO SE GER0 EQU EUR Y
CT S26 XETR DE000A0MFXR8 PYROLYX AG INH. O.N. GER0 EQU EUR Y
CT MU4 XETR DE000A0MSEQ3 M4E AG INH. O.N. GER0 EQU EUR Y
CT M7U XETR DE000A0MSN11 M-U-T AG MESSGER.INH.O.N. GER0 EQU EUR Y
CT ETG XETR DE000A0MVLS8 ENVITEC BIOGAS O.N. GER0 EQU EUR Y
CT FVI XETR DE000A0MW975 FAIR VALUE REIT-AG INH.ON GER0 EQU EUR Y
CT DLX XETR DE000A0MZ4B0 DELIGNIT AG INH.O.N. GER0 EQU EUR Y
CT MUX XETR DE000A0SMSH2 MUTARES AG GER0 EQU EUR Y
CT M12 XETR DE000A0STSQ8 M1 KLINIKEN AG O.N. GER0 EQU EUR Y
CT TTI XETR DE000A0STST2 TOM TAILOR HLDG NA O.N. GER0 EQU EUR Y
CT BNT1 XETR DE000A0V9L94 EYEMAXX R.EST.AG GER0 EQU EUR Y
CT DAR XETR DE000A0V9LA7 DATRON AG INH.O.N. GER0 EQU EUR Y
CT ELN XETR DE000A0WMJQ4 ELANIX BIOTECHN.AG GER0 EQU EUR Y
CT VAO XETR DE000A0WMNK9 VAPIANO SE INH. O.N. GER0 EQU EUR Y
CT CRZ XETR DE000A0WMQ53 CR CAPITAL REAL ESTATE AG GER0 EQU EUR Y
CT DMRE XETR DE000A0XFSF0 DEMIRE DT.MTS.RE AG GER0 EQU EUR Y
CT SHWK XETR DE000A0XFWK2 SHS VIVEON AG GER0 EQU EUR Y
CT DR0 XETR DE000A0XYG76 DEUTSCHE ROHSTOFF AG GER0 EQU EUR Y